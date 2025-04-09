Naci Görür'den 'Gümüşhane' depremine dair ilk açıklama: Yeri önemli

Naci Görür
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, bu sabah Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaşanan depremle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD depremin saat 06:09'da ve yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini kaydederken; deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
"Kısa bir fayın üzerinde..."
"Kısa bir fayın üzerinde..."
Görür,
"Arkadaşlar, KAF’ın Erzincan segmentine bağlı, kısa bir fayın üzerinde, Eskiyol’da, 4,1 sığ bir deprem oldu. Yeri önemli"
dedi.
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