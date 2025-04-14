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Narin Güran davasında yeni gelişme: Duruşma 25 Nisan'a ertelendi

Narin Güran davasında yeni gelişme: Duruşma 25 Nisan'a ertelendi

18:5514/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
IHA
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Narin Güran cinayetine ilişkin görülen ikinci dava dokuz saat sürdü.
Narin Güran cinayetine ilişkin görülen ikinci dava dokuz saat sürdü.

Narin Güran cinayetine ilişkin ikinci dava Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. 15 sanığın yargılandığı davanın duruşması, dokuz saat sürdü. Mahkeme Başkanı, tutuklu altı sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 25 Nisan'a erteledi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin altısı tutuklu 15 sanık hakim karşısına çıktı.

Tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K.'nin (17) 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın duruşması, dokuz saat sürdü.

Duruşma ertelendi

Duruşma sanık ve sanık avukatlarının savunmalarının ardından sona erdi.

Mahkeme Başkanı, tutuklu altı sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 25 Nisan'a erteledi.



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