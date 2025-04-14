Sanık avukatlarından Mustafa Demir, duruşma arasında konuya ilişkin, “Mahkeme yetkisiz kişileri duruşma başında katılan olarak kabul etti. Bunlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UCİM'dir. Biz de bunun hukuka uygun olmadığını, suçtan zarar gören kavramının kanunda çok net olarak açıklanmış olduğunu ifade ettik. Bu genişletilemez, geniş yorumlanamaz. Burada temel amaç çocukların korunmasıdır. Üstün yararı olan çocukların korunmasında yargılamaya yetkisiz kişilerin alınmasıyla gizlilik ihlal edilecektir ve daha önceki yargılamada yetkisiz kişilerin kabulünün nelere sebep olduğunu bildiğimiz için buna itiraz ettik. Hakim talebimizi kabul etmedi. Biz de bunun üzerine reddihakim talebinde bulunduk. Reddihakim talebimiz dilekçeyle yazılı olmadığı gerekçesiyle reddedildi. Biz de hemen hem yazılı başvuruda bulunduk hem de CMK'nın ilgili hükmünü açtık. CMK hükmü der ki; zabıt katibine tutanağı geçirmek suretiyle. Yani bunun yazılı olması gerekmiyor. Tekrardan yazılı talebimizi ilettik. Hukuka aykırı olarak yargılama yürüyor diye itirazlarımızı yeniledik. Hakim bu kez duruşma sırasında geldiği gerekçesiyle, duruşma arasında bakılacağını bahane etti. Bakalım ne olacak göreceğiz” dedi.