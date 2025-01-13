Narin'in katilini Nevzat Bahtiyar'ın avukatı açıkladı: Sadece izleyin

Narin Güran cinayetine ilişkin davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın, cinayete ilişkin 'Salim yaptı' ifadelerini kullandığını öne sürdü. Eryılmaz, paylaşımının devamında, ''Sadece izleyin, istinaftan önce neler değişecek. Bunları daha çok duyacaksınız.'' ifadelerini kullandı.
8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada duruşmalar sonunda tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Bahtiyar'ın avukatı ilk suçlamanın geldiğini duyurdu
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, davaya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eryılmaz, ilk suçlamanın tutuklu anne Yüksel Güran'dan geldiğini söyledi. Eryılmaz paylaşımında "Az kaldı, görünen o ki ya bir itiraf gelecek ya da birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. İlk suçlama da geldi. Yüksel "Salim yaptı" dedi. Hadi bakalım, söz sırası Salim'de." ifadelerine yer verdi.
'Sadece izleyin'
Söz konusu iddianın ardından yaptığı ikinci paylaşımda Eryılmaz, "Sadece izleyin, istinaftan önce neler değişecek. Bunları daha çok duyacaksınız. Cezaevi ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız" ifadelerini kullandı.