Narin'in katilini Nevzat Bahtiyar'ın avukatı açıkladı: Sadece izleyin

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, davaya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eryılmaz, ilk suçlamanın tutuklu anne Yüksel Güran'dan geldiğini söyledi. Eryılmaz paylaşımında "Az kaldı, görünen o ki ya bir itiraf gelecek ya da birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. İlk suçlama da geldi. Yüksel "Salim yaptı" dedi. Hadi bakalım, söz sırası Salim'de." ifadelerine yer verdi.