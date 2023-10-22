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Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek son yolculuğuna uğurlandı

Şair Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek Eyüp Sultan Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Kısakürek'in cenazesi Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. 

14:58 . 22/10/2023 Pazar
DHA
Mehmed Kısakürek

Mehmed Kısakürek

Şair Necip Fazıl Kısaükürek'in oğlu Mehmed Kısakürek için Eyüp Sultan Camii'nde cenaze namazı kılındı. Taziyeleri kardeşi Osman Kısakürek, yeğenleri Emrah Kısakürek, Ahmet Fazıl Kısakürek, Şeyma Sönmezocak Kısakürek ve Umut Sönmezocak kabul etti.


Törene Mehmed Kısakürek’in yakınları ve dostlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı. Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof Dr. Safi Arpaguş kıldırdı. Arpaguş, duanın sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taziye mesajını okudu.


Mehmed Kısakürek'in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. 80 yaşında vefat eden Mehmed Kısakürek, Büyük Doğu Yayınları'nın sahibi ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanıydı. 




#Mehmed Kısakürek
#Necip Fazıl Kısakürek
#Eyüp Sultan Camii
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