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Niğde’ye değer katacak anlamlı yatırım

Niğde’ye değer katacak anlamlı yatırım

04:0012/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yapı, 791 metrekarelik 4 ayrı taziye evi, 400 kişilik cami, 310 metrekarelik cenaze namazgahı ve 1.200 metrekarelik oturma ve bekleme bölümü ile hizmet verecek.
Yapı, 791 metrekarelik 4 ayrı taziye evi, 400 kişilik cami, 310 metrekarelik cenaze namazgahı ve 1.200 metrekarelik oturma ve bekleme bölümü ile hizmet verecek.

Niğde Belediyesi, acılı günlerde dayanışmayı, komşuluk hukukunu ve manevi bağı güçlendirmeyi amaçlayan modern taziye evi ve cami kompleksi için ihale süreci tamamlandı. Çok yakında temel atma töreniyle Niğde halkının hizmetine sunulacak bu anlamlı yapı, 791 metrekarelik 4 ayrı taziye evi, 400 kişilik cami, 310 metrekarelik cenaze namazgahı ve 1.200 metrekarelik oturma ve bekleme bölümü ile hizmet verecek. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Taziye evi, Niğde halkının acılarını paylaşacakları ve manevi huzuru bulabilecek yeri özel ve önemli bir yer olacak" dedi.


#Niğde
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