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Nurdağı Devlet Hastanesi'nde sona doğru: Yüzde 98'i tamam

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı devam eden devlet hastanesi inşasında sona gelindi.

15:44 - 3/06/2024 Pazartesi
AA
Nurdağı Devlet Hastanesi
Nurdağı Devlet Hastanesi

Depremde ağır hasar gören Nurdağı Devlet Hastanesi'nin yıkılmasının ardından ilçede sahra hastanesi ve mobil sağlık uygulamasıyla vatandaşlara hizmet verildi.

Yıkılan binanın olduğu alana yapılan Nurdağı Devlet Hastanesi'nin inşaatını yürüten firmanın mühendislerinden Semih Arslan, gazetecilere, yapının yüzde 98'inin tamamlandığını söyledi.

Hastanenin 17 bin metrekare alan üzerine 2 katlı ve çelik konstrüksiyon olarak yapıldığını belirten Arslan,
"Hastanemizde 12 poliklinik odası, 16 yataklık yoğun bakım kapasitesi ve 4 ameliyathane bulunuyor. Hastane büyük oranda tamamlandı, yakında hasta kabulüne başlayacak"
dedi.





#Gaziantep
#Nurdağı
#Nurdağı Devlet Hastanesi
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