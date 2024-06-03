Nurdağı Devlet Hastanesi'nde sona doğru: Yüzde 98'i tamam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin "Eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimize yönelik ödemeler bugün itibarıyla başlıyor" dedi. Bakan Göktaş, "İlk etapta başvurusu onaylanan ve evlilik öncesi eğitim programına katılan 450 çifte toplam 67,5 milyon lira destek vereceğiz" diye konuştu. Fona şimdiye kadar 9 bin 38 çiftin başvurduğu, başvuruları onaylanan 2 bin 283 çifte evlilik ve danışmanlık hizmeti verilmeye başlandığı belirtildi.