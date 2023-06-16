O başkan istifa etti

AK Parti seçmenine hakaret eden Melek Davarcı (Mosso) konseri ile gündeme gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, tepkiler üzerine istifa etti. Seçim sürecinde yaptığı açıklamalarla AK Parti seçmenini hedef alan ünlü şarkıcı Melek Mosso, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi’nin bu yıl 57’ncisini düzenlediği Uluslararası Kiraz Festivali’nin son gününde sahne almıştı. Mosso açıklamaları nedeniyle sahneden özür dilerken, AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in Mosso’ya sarılarak birlikte şarkı söylemesi tepkilere neden olmuştu. Tepkilerin odağındaki Yüksel dün Ankara’ya çağrıldı. Yüksel savunmasını vermesinin ardından istifa etti. Yüksel’in yerine Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar göreve getirildi.