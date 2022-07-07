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ANKARA

ODTÜ Rektörlüğü güvenlik gerekçesiyle mezuniyet törenlerini iptal etti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), bu yılki mezuniyet törenlerinin 'güvenlik' gerekçesiyle iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada üniversitede son dönemde farklı grupların izinsiz gösterilerde bulunduğuna dikkat çekildi.

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Haber Merkezi DHA
ODTÜ Rektörlüğü güvenlik gerekçesiyle mezuniyet törenlerini iptal etti
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ODTÜ Rektörlüğü'nden, Devrim Stadyumu'nda yapılacak mezuniyet töreninin güvenlik gerekçeleriyle iptal edildiğini açıkladı.

Rektörlük tarafından yapılan açıklamada, yönetim olarak diploma törenlerinin hangi kapsam ve ortamda düzenlenebileceğiyle ilgili planlamaların yapıldığı aktarılarak, "Bildiğiniz gibi, üniversitemizde son dönemlerde farklı grupların gerçekleştirdikleri izinsiz toplantı ve eylemlerle farklı, yanlı ve yanlış bir gündem oluşturma veya üniversitemizi çeşitli gruplaşmaların merkezi haline getirme çabası belirgin bir şekilde görülmektedir. Diploma törenimizin planlanması sırasında, olumsuz çabaların, stadyumda düzenlenmesi planlanan bir törende gruplaşmalara neden olabileceği ve farklı grupların tören alanımızı kendi amaçları doğrultusunda bir protesto alanına çevireceği yönünde bilgiler almış bulunuyoruz. Dolayısıyla, bu olumsuz gelişmeler tören hazırlıkları sürecimizde bizleri oldukça zorlayan, farklı çözüm arayışlarına yönlendiren bir durum halini almıştır" denildi.

'GÜVENLİK SEBEPLERİYLE MÜMKÜN OLMAYACAĞI NOKTASINA GELİNMİŞTİR'

Yapılan açıklamada, törenlerin güvenlik sebebiyle mümkün olmayacağı belirtilerek şöyle denildi:

"Her ne kadar içinde bulunduğumuz dönemde planlanan uygulama, törenlerin stadyumda devam etmesi yönünde olduysa da bize ulaşan bilgiler sonucunda bunun özellikle güvenlik sebepleriyle mümkün olamayacağı noktasına gelinmiştir. Bu temelde, 2021- 2022 Akademik Yılı Diploma Törenleri, fakültelerimizin organizasyonunda, bölümlerimiz bünyesinde 02- 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecektir. Bununla birlikte, 2021- 2022 Akademik Yılı'nda üniversitemizden doktora derecesi almaya hak kazanmış mezunlarımız ve derece ile mezun olan lisans öğrencilerimiz için kültür ve kongre merkezinde mezuniyet törenleri düzenlenecektir."

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