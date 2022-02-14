Oğlunun arkadaşları tarafından maket bıçağıyla öldürüldü.

Katil zanlılarının kumar sitelerine olan borçlarını ödemek için su isteme bahanesi ile kadının evine girdikleri ve 15 bin TL ile bir çeyrek altını aldıktan sonra kadının boğazını kestikleri belirtildi.

Olay, 25 Ocak günü Bayat ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki Hacer Evlice, evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulundu. Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde kadının boğazının kesildiği ve evinin dağıtıldığı tespit edildi. Olayın ardından soruşturma kapsamında kadının oğlu A.E. ile kayınbiraderi B.E. tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 470 saatlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri ardından Fatih A. (32), Emre K. (31) ve Muhammet Ç. (33) isimli şahısları gözaltına aldı. Cinayet gecesini anlatan şüpheliler olayın 13 Ocak akşamı saat 17.30’da gerçekleştiğini itiraf etti.

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Biri gözcülük yaptı biri cinayeti işledi

Şüpheliler ifadelerinde her şeyi itiraf ederken, şüphelilerden Fatih A.’nın su isteme bahanesi ile kadın tek olduğu sırada eve girdiğini ve Evlice’nin boğazını maket bıçağı ile kestiğini söyledikleri öne sürüldü. Ardından şüphelilerin evde bulunan 15 bin TL ve 1 adet çeyrek altını alarak kaçtıkları kaydedildi.

Olayda Emre K.’nin gözcülük yaptığı, Muhammet Ç.’nin ise kadının boğazının kesilerek öldürülmesi sonrası evde parayı arayarak bulma aşamasında Fatih A.’ya yardım ettiği belirtildi.





Zanlıların yakınları gazetecilere saldırdı

Öte yandan, alınan bilgilerde şahısların kumar borcu nedeniyle tefeciden borç aldıkları ancak bu borcu ödeyemeyince parası olduğunu düşündükleri Evlice’nin evine girerek kadını öldürdükten sonra para ve altını aldıkları öğrenildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında İscehisar Adliyesine sevk edildi. Şahısların adliyeye çıkışları esnasında yakınları ise gazetecilere saldırdı. Yakınlarının görüntülenmesini istemeyen yakınları gazetecilere tepki gösterirken, polis müdahale ederek basın mensuplarının güvenliğini sağladı.

GÜNDEM Cinayet şüphelisi: Pişmanım ama hak etti

FOTOĞRAF 12 11 Şubat 2015 tarihinde Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Özgecan Aslan'a ulaşamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Üniversiteli Özgecan, ailesi, arkadaşları ve polis tarafından her yerde aranırken, Tarsus- Mersin- Adana arasında yolcu taşımacılığı yapan 33 B 8756 plakalı minibüsün sürücüsü Ahmet Suphi Altındöken jandarma noktasında durarak otoyola nasıl çıkacağını sordu. Jandarma, minibüsün tarif ettikleri yol yerine ormanlık alana doğru gittiğini fark edince şüphelenip takibe başladı. Jandarma ekibi, peşinden gittiği minibüsü yol kenarında durdurup arama yaptı. Ahmet Suphi Altındöken ile yanındaki babası Necmettin Altındöken (50) ve Fatih Gökçe'nin (20) bulunduğu minibüste kan izlerine rastlandı. Ahmet Suphi Altındöken, müşteri olarak minibüse aldıkları 2 yolcunun kavga ettiğini o yüzden kan lekelerinin olduğunu ileri sürdü. Gözaltına alınan 3 şüpheli, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.<br><br> Araştırmasını sürdüren jandarma, üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın kayıp bilgisi üzerine tekrar minibüsü aramaya başladı. Tarsus'ta yapılan yol kontroller sırasında minibüs, içinde Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe ile birlikte durduruldu. Minibüste yeniden yapılan aramada bulunan kadın şapkası, kayıp öğrencinin babası Mehmet Aslan'a, gösterildi. Mehmet Aslan, şapkanın kızı Özgecan'a ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine sorgulanan Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, genç kızı bıçaklayarak öldürdüklerini, cesedini benzin dökerek yaktıklarını, ardından da Çamalan köyü Alman Mezarlığı yakınındaki Cin Deresi yatağına attıklarını itiraf etti. Şüphelilerin gösterdiği yerde yapılan aramada, dere yatağında piknik yapılan çamlık alanda, vücudunun bir bölümü yanmış, elleri kesilmiş kadın cesedi bulundu. Yapılan DNA incelemesinde cesedin, üniversiteli Özgecan'a ait olduğu belirlendi.<br><br><br><br><br> Genç kızın katili Suphi Altındöken ise jandarma tarafından saklandığı yerde yakalandı. Hakim karşısına çıkan Suphi Altındöken ve Necmettin Altındöken, Fatih Gökçe ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Adana Kürkçüler Cezaevi'nde kalan Suphi Altındöken ve babası Necmettin Altındöken, aynı cezavinde hükümlü Gültekin Alan'ın tabancalı saldırı sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Suphi Altındöken öldü, babası ise yaralandı. Cenazesi Tarsus'a götürülen Altındöken'i mezarlıklar kabul etmeyince Adana'daki bir hastanenin morgunda 5 gün bekletildi. Cenaze 5 günün ardıdan gizlice ismi verilmeyen bir mezarlığa defnedildi. Tarsus'ta 11 Şubat 2015'te henüz 19 yaşındayken öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın acılı ailesi kızlarının yasını tutmaya devam ediyor. Kızlarının ölüm yıldönümü nedeniyle İzmir'den Mersin'e gelen Songül ve Mehmet Aslan çifti, yarın yapacakları mezar ziyareti öncesinde gazetecilerle bir araya geldi.<br><br> Kızı Özgecan'ın acısının 7 yıldır dinmediğini dile getiren Mehmet Aslan, \"Kızımızı düşünmediğimiz, anmadığımız bir an yok. Ne zaman sokağa çıksak, evde sohbet etsek, televizyon izlesek, ne zaman bir genç kız görsek, evlenen bir çift görsek hep Özge aklımıza geliyor. Özgecan gibi öldürülen, katledilen kadınlarımızın maalesef gelecekleri çalındı. Kadınların geleceklerinin çalınması, katledilmesi, şiddete maruz kalması demek; çocukların büyüyememesi, sevginin, şefkatin, hoşgörünün katledilmesi demek. Kadının yok edilmesi demek, ülkenin geleceğinin yok edilmesi demek. Maalesef bu zor zamanların üstüne bir de kadın şiddetinden dolayı çekilen acılar, sıkıntılar bu yükü katmerli hale getirmiştir\" dedi. Özgecan Aslan katledileli tam 7 yıl oldu: Ailesinin acısı dinmiyor Özgecan Aslan cinayetinin yıl dönümü unutulmadı. Mersin'in Tarsus ilçesinde evine gitmek için bindiği minibüste katledilen Özgecan Aslan hayatını kaybettiğinde 19 yaşındaydı. Aslan ailesi aradan geçen 7 yıla rağmen kızlarının acısını ilk günkü gibi yaşıyor. Peki, Özgecan Aslan ne zaman, nasıl öldü?



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