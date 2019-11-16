Gündem Öğrencinin ders yükü hafifleyecek
EĞİTİM

Öğrencinin ders yükü hafifleyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretim programlarının esnek, modüler ve uygulamalı yapıya kavuşturulmasını hedeflediklerini söyledi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Ziya Selçuk
Ziya Selçuk

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, MEB’in 2020 bütçesini sunan Selçuk, “Toplam eğitim bütçemiz 177 milyar 605 milyon 504 bin lira olarak öngörülmüştür. Engellilerin eğitim ve rehabilitasyonuna ilişkin faaliyetlerin devamlılığının sağlanması amacıyla 2020 yılı bütçemizde 3 milyar 680 milyon lira kaynak tahsis edilmiştir” dedi.

İKİNCİ SINIFTAN İTİBAREN YABANCI DİL

  • Söz konusu hedefin 2023 Eğitim Vizyonu ve 11. Kalkınma Planında bulunduğunu hatırlatan Selçuk, “Bu doğrultuda; uygulamaya yeterli zaman sağlamak için zorunlu ders saati ve çeşitlerinin azaltılması, tüm eğitim kademelerinde ders çizelgelerinin yeniden yapılandırılması, özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik müfredatların geliştirilmesi, hayat boyu öğrenme programlarının çeşitliliği ve niteliğinin artırılarak kazanımlarının belgelendirilmesine ilişkin çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Bakan Selçuk, “Yabancı dil eğitiminde 2’nci sınıflardan başlayarak kademeli şekilde 12’nci sınıflara kadar uygulanmak üzere dil eğitim programları uygulanması planlanıyor” bilgisini paylaştı.

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