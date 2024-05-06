Öğretmen adaylarının gözü bugün Kabine'de

Tekin, "2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız" dedi. Kabinede ele alınacak başlıklardan bir diğeri ise Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü varlığı olacak. Bölgeye dönük operasyon başlatılması için atılan adımlar ve diplomatik girişimler kadar TSK unsurlarının Irak kuzeyindeki faaliyetleri olası operasyon bağlamında masaya yatırılacak.