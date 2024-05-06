|
Gündem

Öğretmen adaylarının gözü bugün Kabine'de

Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin gündemlerinden biri de öğretmen atamaları. Öğretmen adaylarının merakla beklediği toplantıda atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımının belli olması bekleniyor.

Haber Merkezi
04:00 - 6/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 04:46 - 6/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kabine Toplantısı
Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün 3 hafta aradan sonra Beştepe'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Kabinenin gündeminde yılın ikinci yarısında uygulamaya alınacak kamuda tasarruf tedbirlerinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in duyurduğu öğretmen atamaları da olacak. Tekin, öğretmen atamaları için kabine toplantısını işaret etmişti.


IRAK’A OLASI OPERASYON GÜNDEMDE

Tekin, "2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız" dedi. Kabinede ele alınacak başlıklardan bir diğeri ise Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü varlığı olacak. Bölgeye dönük operasyon başlatılması için atılan adımlar ve diplomatik girişimler kadar TSK unsurlarının Irak kuzeyindeki faaliyetleri olası operasyon bağlamında masaya yatırılacak.


ŞİMŞEK TEMASLARINI ANLATACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışı yatırımcılarla yaptığı görüşmelerinin çıktılarını kabine üyeleriyle paylaşacak. İsrail'e ticareti tamamen durdurma kararı alan Türkiye'nin, İsrail gümrüklerini kullanan Filistin'le ticaretini sürdürülmesi için atılacak yeni adımlar da kabine toplantısında ele alınacak. Hükümetin Meclis'e göndermeye hazırladığı 9'uncu Yargı Paketi de kabindeki bir diğer gündem başlığı olacak.


DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR MASADA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen meslek kanunda yapacağı değişiklikler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalarda gelinen son noktada kabine ajandasında kendine yer bulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da son günlerde gerçekleştirdiği temaslarına ilişkin notlarını kabine üyeleriyle paylaşacak.


#öğretmen
#TBMM
#acil
#Ankara
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
9 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yılın ikinci dini bayramı için geri sayım başladı! Kurban bayramı ne zaman 2024? Kaç gün kaldı?