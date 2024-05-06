Öğretmen adaylarının gözü bugün Kabine'de

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün 3 hafta aradan sonra Beştepe'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Kabinenin gündeminde yılın ikinci yarısında uygulamaya alınacak kamuda tasarruf tedbirlerinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in duyurduğu öğretmen atamaları da olacak. Tekin, öğretmen atamaları için kabine toplantısını işaret etmişti.
IRAK’A OLASI OPERASYON GÜNDEMDE
Tekin, "2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız" dedi. Kabinede ele alınacak başlıklardan bir diğeri ise Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü varlığı olacak. Bölgeye dönük operasyon başlatılması için atılan adımlar ve diplomatik girişimler kadar TSK unsurlarının Irak kuzeyindeki faaliyetleri olası operasyon bağlamında masaya yatırılacak.
ŞİMŞEK TEMASLARINI ANLATACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışı yatırımcılarla yaptığı görüşmelerinin çıktılarını kabine üyeleriyle paylaşacak. İsrail'e ticareti tamamen durdurma kararı alan Türkiye'nin, İsrail gümrüklerini kullanan Filistin'le ticaretini sürdürülmesi için atılacak yeni adımlar da kabine toplantısında ele alınacak. Hükümetin Meclis'e göndermeye hazırladığı 9'uncu Yargı Paketi de kabindeki bir diğer gündem başlığı olacak.
DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR MASADA
Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen meslek kanunda yapacağı değişiklikler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalarda gelinen son noktada kabine ajandasında kendine yer bulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da son günlerde gerçekleştirdiği temaslarına ilişkin notlarını kabine üyeleriyle paylaşacak.