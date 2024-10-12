Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Öğretmene şiddetin cezası artacak

Öğretmene şiddetin cezası artacak

04:0012/10/2024, Cumartesi
G: 12/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Kanun, eğitim çalışanlarının şiddetten korunmasını amaçlıyor. Öğretmenlere karşı işlenen kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi suçlarda cezalar yarı oranında artırılacak, hapis cezaları ertelenmeyecek.

Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin seçilmeleri, yetiştirilmeleri, atanmaları, hakları, ödev ve sorumlulukları, ödül ve cezaları, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar ile Milli Eğitim Akademisi’nin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline ilişkin konular düzenleniyor.


BAŞARILI OLANA İSTİHDAM

Yasaya göre aday öğretmenlere eğitim, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilecek. Öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde her ay gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılacak. Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek. Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak.


ŞİDDET CEZALARI ARTACAK

Öğretmenlik mesleği, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağından oluşacak. Öğretmenlerden, öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan uzman öğretmen, uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan başöğretmen unvanı alacak. Eğitim kurumu müdürü veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecek adaylar, Milli Eğitim Akademisi tarafından düzenlenen yönetici yetiştirme programına alınacak.


CEZALAR ERTELENMEYECEK

Kanunla eğitim çalışanlarının şiddetten korunması da amaçlanıyor. Öğretmenlere karşı görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak. Bu suçların işlenmesi halinde hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.






#Milli Eğitim Bakanlığı
#öğretmen
#şiddet
#ceza

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT Tabii televizyondan nasıl izlenir mi? TRT TABİİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI: Tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi? Frekans bilgileri...