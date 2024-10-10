Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasına yönelik önemli düzenlemeler kabul edildi. Akademi, öğretmenlerin mesleğe hazırlanması, mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve kariyer basamaklarında ilerlemelerini sağlamak amacıyla görev yapacak.

Akademinin Görevleri ve Hedefleri

Akademi, öğretmen, yönetici ve diğer eğitim personelinin ihtiyaç duyduğu eğitimleri planlayarak uygulamaya koyacak. Ayrıca, öğretmenlik mesleğine hazırlık, yönetici yetiştirme programları ve dijital yeterliliklerin artırılması gibi eğitimler düzenleyecek. Akademi, personelin mesleki gelişimini sürekli güncel tutmayı hedefliyor.

Eğitim ihtiyaçlarına yönelik bu çalışmaları sürdürecek olan Akademi, gelişen şartlara uygun olarak mesleki yeterlikleri belirleyip güncelleyecek.

Akademi İçin Ödenek Bakanlık Bütçesinden Karşılanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Akademi'nin işleyişi için gerekli ödenekleri kendi bütçesinde karşılayacak. Ayrıca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeline de eğitim verilmesi talep edilirse, bu eğitimler giderlerin kurumlarca karşılanması şartıyla gerçekleştirilecek.

Eğitim Personeli İstihdamı ve İzleme Kurulu

Milli Eğitim Akademisi, 1 Ocak 2025'te faaliyete geçecek ve eğitim faaliyetleri için uzman personel istihdam edilecek. Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu, Bakan veya Bakan Yardımcısı başkanlığında 7 kişilik bir ekiple, Akademi'nin stratejilerini belirleyip çalışmalarını izleyecek. Kurul, yılda en az iki kez toplanacak.







