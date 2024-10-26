Öğretmenlerin seminerleri çevrimiçi olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Öğretmenler Odası Buluşmaları' kapsamında Çankaya Anıttepe Ortaokulu'nu ziyaret etti. Bakan Tekin, öğretmenlerle sohbet edip, ara tatillere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bir öğretmenin, “Ara tatil semineri online mi olacak?” yönündeki sorusu üzerine Tekin, “Bu hafta en çok muhatap olduğum soru bu. Her gittiğimiz yerde öğretmen arkadaşlar bu soruyu soruyorlar” dedi. Geçtiğimiz yıl seminerlerin yüz yüze yapılacağını açıkladıklarını ancak bunun bayram tatiline denk geldiğini aktaran Tekin, “Bu sene de 'yüz yüze yapalım' dedik ama her gittiğim yerde arkadaşlar talep ediyorlar” ifadesini kullandı. Tekin, öğretmenlerden gelen yoğun talep üzerine “Hayırlı olsun” diyerek, bu sene öğretmenlere yönelik düzenlenecek ara tatil seminerinin çevrim içi yapılacağını duyurdu.





20 YILLIK ÖĞRETMENİ SINAVA ALMAK OLMAZ

Bakan Tekin, başka bir öğretmenin, başöğretmenliği hak edenlerin eğitimlerini nasıl ve ne zaman alacaklarına yönelik sorusuna, “Milli Eğitim Akademisiyle ilgili bir kanun çıktı. 1 Ocak 2025 itibarıyla bu tür eğitimler Milli Eğitim Akademisi üzerinden yürüyecek” yanıtını verdi. 20 yıllık öğretmenin test sınavına alınmasını doğru bulmadığını belirten Tekin, "Sınavı da kaldırmış olduk. Onun yerine bir eğitim paketi hazırlıyor arkadaşlar. Bunun bir kısmı online, bir kısmı yüz yüze olacak. Yüz yüze olan kısımların oranı ne olacak, onu ilgili genel müdürlük şu an çalışıyor. Büyük çoğunluğu online gibi duruyor” dedi.





1 OCAK’TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

"Bir eğitim süreci olacak ama 1 Ocak'tan sonra bunu Akademi yapacak" diyen Tekin, şöyle devam etti: “Üzerinde çalıştığımız şey şu; Akademi, yıl içerisinde bu eğitimleri sürekli versin, süresi dolmak üzere olan arkadaşlarımız da eğitimleri uygun oldukları zaman alsınlar, süresi dolunca da sertifikalarını ibra edip ünvanlarını alsınlar istiyoruz. Fakat kanun henüz yürürlüğe girmedi. 1 Ocak itibarıyla Milli Eğitim Akademisi yürürlüğe girecek. 1 Ocak'a kadar biz, sizin gibi bu ünvanı hak etmiş kişilerin başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimlerini 31 Aralık'a kadar planlıyoruz şu anda. Bir kısmı yüz yüze, bir kısmı online olacak şekilde. 400 bine yakın öğretmenimiz uzman ve başöğretmen ünvanı almış olacaklar. Onların eğitimleri de ona göre takvimlendirilecek.”











