Oktay: Darbeci hainler ruhlarını 1 dolara satmış zavallılardı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Darbe girişimine teşebbüs edenler, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şerefli mensupları değil, ruhlarını ve bedenlerini Pensilvanya'daki haine 1 Dolara satmış iradesizler, acizler ve satılık zavallılardı." dedi.

Oktay, Milli Savunma Üniversitesi Harp ve Araştırma Enstitüleri yeni akademik yıl açılış törenindeki konuşmasında, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından pek çok alanla birlikte askeri personel yetiştirme sisteminde de baştan sona değişikliğe gidildiğini belirten Oktay, "FETÖ'cü darbeci zihniyetin kaynağı haline dönüşmüş olan okulların tamamı kapatılmış, öğrencileri dağıtılmış ve yepyeni bir sistem kurulmuştur. " diye konuştu.

AA

Oktay, terör örgütü ile irtibatı tespit edilen öğretim elemanları ile öğrencilerin tamamının bu okullardan uzaklaştırıldığını vurgulayarak, "Halen de terör örgütü ile iltisakı tespit edilenlerin okullarımızla ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizle ilişiği kesilmeye devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sistemin her aşamasıyla bizzat ilgilendiğinive halen atılan her adımı yakından takip ettiğini dile getirenOktay, Milli Savunma Üniversitesi'nin kuruluşu ve faaliyete geçirilmesinin şartlar gereği hızlı gerçekleştirildiğini aktardı.

"Kurmaylık eğitimi yeniden hayata geçmiştir"

Oktay, buna rağmen bu üniversitenin, kısa sürede eğitim öğretim faaliyetlerini icra edebilir hale getirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

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"Darbe girişiminin hemen ardından Kasım 2016'da önce misafir askeri öğrenciler, Mart 2017'den itibaren de ara sınıflara yatay geçiş yöntemiyle Türk öğrenciler üniversitemizde eğitim-öğretime başlamışlardır. Bu süreçte en çok zarar gören ve adeta terör örgütü tarafından tamamen işgal edilmiş olan kurmaylık eğitimi de Ekim 2017'de karargah subaylığıyla yeniden hayata geçmiştir."

Yeni sistemin 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde başarıyla uygulanıyor olmasını görmekten memnuniyet duyduklarını belirten Oktay, "Ülkemize ve üniversitemize gelen yabancı heyetlerin burada bir zafiyet görmeyi beklerkençok daha güçlü bir yapı görünce yaşadığı şaşkınlık, başarımızın en büyük ispatıdır." dedi.

Oktay, bu konuda en başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bakan ve komuta kademesi ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık"

Milli Savunma Üniversitesi'nin bugün 10 bin öğrencisi ile sadece Türkiye'nin değil, dost ve kardeş tüm ülkelerin nitelikli askeri personel ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye ulaştığını vurgulayan Oktay, yapılan çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.

Oktay, 30 Ağustos'ta Ankara'da Harp Okullarının, 31 Ağustos'ta da Balıkesir Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nun mezuniyet törenlerinin icra edildiğini hatırlatarak, "Üniversitemiz bünyesinde yeniden yapılandırılan Harp Enstitülerimiz de 206 Türk ve 18 ülkeden 49 misafir kursiyer subayıyla kendi alanında marka olma yolunda ilerlemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tarihçilerin bir kısmının Türk milleti için "asker millet" veya "Ordu millet" dediğine dikkati çekerek, bunun, milletin askerliğe olan yakınlığı ve vatan savunması söz konusu olduğunda 7'den 70'e mücadeleye iştirak etme cesaretine sahip olmasından kaynaklandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edilen 16 bayrağın tarihine bakıldığında 2 bin 227 yıllık bir geçmişin bulunduğunu kaydeden Oktay, bu tarihin de aynı zamanda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yılını da ifade ettiğini anlattı.

"Pek az ordunun başarabileceği kahramanlık hikayeleri"

Oktay, böylesine köklü bir geçmişe sahip bir milletin tarih sahnesinde kesintisiz şekilde kalmasının sırrının, askerlikle olan bu güçlü ilişkisi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

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"Bugün de kahraman askerlerimiz, sınırlarımız boyunca ve ötesinde isimlerini tarihe altın harflerle yazdıracak başarılara imza atıyorlar. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı, Zeytindalı, İdlib ve Kuzey Irak operasyonlarının her biri, coğrafyamızda pek az ordunun başarabileceği cesaret ve kahramanlık hikayeleridir."

Oktay, tarihi bizzat yaşarken önemini anlamanın zor olduğunu anlatarak, kahraman askerlerin gösterdiği cesaret ve elde ettikleri başarıların kıymetinin, tarih kitaplarına yazıldığında çok daha iyi anlaşılacağını söyledi.

Oktay, bin yıldır bu toprakları vatan kılmak için gözlerini kırpmadan kanlarını döken şehitleri, gazileri ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ettiklerini dile getirdi.

"Ruhlarını Pensilvanya'daki haine 1 Dolara satmış iradesizler"

Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimi yaşandığında birilerinin, "Bu millet, bu ordu bir daha ayağa kalkamaz" zannettiklerini vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:

"Halbuki darbe girişimine teşebbüs edenler, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şerefli mensupları değil ruhlarını ve bedenlerini Pensilvanya'daki haine 1 Dolara satmış iradesizler, acizler ve satılık zavallılardı."

"Karşısında topyekün milletimizi bulur"

Kağıt üzerinde Türkiye'den katbekat güçlü gözüken orduların cesaret bile edemediği, teşebbüs etse de başarılı olamadığı operasyonları bir kaç ay içinde Türkiye'nin nasıl zafere ulaştırdığına tüm dünyanın şahit olduğunu ifade eden Oktay, "Bu sebeple biz diyoruz ki bu ordu şanlı bir ordudur, bu millet kutlu bir millettir. Bu asker, şanlı bir askerdir, bu ülke büyük bir ülkedir. Bu devlet ebed-müddet bir devlettir. Her kim, askerimize kem gözle bakarsa karşısında önce Cumhurbaşkanımızla birlikte bizleri bulur. Her kim bu ülkeye bu halka kem gözle bakarsa da karşısında şanlı ordumuzu ve onunla birlikte topyekün milletimizi bulur." diye konuştu.

"Türkiye'nin jeopolitik konumu daima güçlü olmalı"

Fuat Oktay, Türkiye'nin jeopolitik konumunun daima güçlü olmasını, güçlü kalmasını ve sürekli kendini geliştirmesi gerektirdiğini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

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"Bu dün de böyleydi, bugün de böyledir, gelecekte de böyle olacaktır. Bırakınız gerilemeyi, durmak bile bizim için bir felakettir. Milletimiz alicenaplığıyla bazı şeyleri unutmuş gözükebilir, bazı şeyleri geri plana atmış olabilir ama hiç şüpheniz olmasın, karşımızdakiler kendi davalarından bir milim dahi geri adım atmış değillerdir.

Mesela Anadolu Selçuklu Devleti'nin büyük komutanları Sultan Kılıçarslan'ı, Sultan Mesut'u bizim nesillerimiz yeterince tanımıyor olabilirler. Fakat emin olun ki onun kılıcının altında Anadolu topraklarında yok olan yarım milyon işgalcinin torunları, kendisini asla unutmamışlardır. Sultan Alparslan'ın Malazgirt'teki zaferine, birileri dudak bükerek bakıyor olabilir. Ama hiç şüpheniz olmasın onun yok ettiği orduyla değişen Anadolu'nun kaderi, birilerinin yüreğinde hala kurşun gibi durmaktadır."

"Tarihimizdeki tüm değerlere sahip çıkmak boynumuzun borcu"

Çanakkale'de destansı bir savunma gerçekleştirerek işgalcilere geçit vermeyen Mustafa Kemal ve kahraman evlatların mücadelelerinin, bu milleti yok edemeyeceklerini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini dile getiren Oktay, şunları kaydetti:

"Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethiyle nasıl bir çığır açtığını bizim nesillerimiz yeterince kavramıyor olabilirler. Bundan bir kaç yıl önce İstanbul sokaklarındaki duvarlara 'zulüm 1453'te başladı' yazısını yazdıranlar, Fatih'in başarısının anlamını çok da iyi biliyorlar. Bize yıllarca, Sultan Selim'i, Sultan Mahmut'u, Sultan Abdülaziz'i, Sultan Abdülhamit'i çok farklı kimliklerle tanıtanlar, ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Ölümünün hemen ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini bile bu ülkeden kazımak isteyenler oldu.

Hamdolsun bugün ülkemiz, mazisi ile atisi arasında köprü kurmayı temel görevi kabul eden bir anlayışla yönetilmektedir. Tarihimizdeki tüm değerlere, bu ülkeye ve millete en küçük bir hizmeti dokunmuş herkese, sahip çıkmayı ve saygı duymayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz."

"Asker ve ordu, adeta kilit taşı niteliğinde bir konumda"

Oktay, bu tarihi sürekliliğin her aşamasında askerin ve ordunun adeta kilit taşı niteliğinde bir konumda bulunduğunu aktararak, "Bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları olarak, sınırlarımız içinde huzurla yaşayabiliyor, geleceğimize umutla bakabiliyorsak ordumuzun ve askerimizin payı bunda çok büyüktür. Rabbim sınırlarımızda ve ötesinde gece gündüz fedakarca görev yapan tüm kahraman askerlerimizi muhafaza eylesin." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Savunma Üniversitesi Harp ve Araştırma Enstitüleri'ndeki subaylara seslenerek, şöyle konuşu:

"Yakın bir gelecekte kutsal vatan topraklarımızı korumak için kahraman ordumuzun cesur birer askeri olarak görev alacaksınız. Sizleri büyük sorumluluklar ve fedakarlıklar bekliyor. Alacağımız ve alacağınız bütün görevlerde milletin bağımsızlığını egemenliğini her türlü tehdide karşı korumak için azim ve kararlılıkla çalışacaksınız. Vatanımıza, milletimize, devletimize ve bayrağımıza duyduğunuz derin sevgi, her zaman için en büyük yardımcınız olacak. Sizlere güveniyor ve milletimizin size duyduğu güvene sonuna kadar layık olacağınızı biliyorum."

Oktay, Milli Savunma Üniversitesi Harp ve Araştırma Enstitüleri'nin yeni eğitim-öğretim yılını tebrik ederek, tüm öğrencilere ve kursiyer subaylara başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

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