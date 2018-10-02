Gündem Erdoğan İdlibte ateşkes devam ediyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında neler söyledi

Erdoğan: İdlib'te ateşkes devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimize dair hazırladığımız ilk bütçeyi 2 hafta sonra TBMM'ye göndermiş olacağız. 1 Ocak 2019 itibariyle de kullanacağız" diyen Erdoğan, Almanya, ABD, AB ve İdlib gibi konularda değerlendirmeler yaptı. Yerel seçimlerdeki aday profillerini de anlatan Erdoğan belediye başkanlarına da 'Zabıtalarınız hassas olsun' uyarısında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Dün Endonezyalı mevkidaşımı arayarak üzüntümü bizzat ilettim. AFAD ile koordine devaö ediyor. Endonezya hükümetine ve halkına bir kez geçmiş olsun diliyorum. Rabbim, milletimizi ve tüm insanlığı bu tür afetlerden korusun.

"İlk bütçeyi 2 hafta sonra göndereceğiz"

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimize dair hazırladığımız ilk bütçeyi 2 hafta sonra TBMM'ye göndermiş olacağız. 1 Ocak 2019 itibariyle de kullanacağız.

Halkımız sabırlı olacak, iş adamlarımız sabırlı olacak. Ama stoklara ve stokçulara da fırsat vermeyeceksiniz.

Bir ülkede iktidara yürüme derdi olmayan ama muhalefette kalan, bu süreçte de sürekli olarak 'Ülkeyi nasıl batırabiliriz, nasıl karalar çalarız' gayretiyle kampanya yürüten anlayıştan hiçbir şey olmaz. O nedenle millet bunlara iktidar için yürü demiyor. Ana muhalefete cevap vermeye gerek duymuyorum.

Afyon yerine Kızılcahamam

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden başarıyla çıktık. Mahalli idareler seçimlerinde daha iyisini elde etmemiz gerek. AK Parti şahsım başta olmak üzere mali konulardaki başarılarıyla bilinen bir kadro tarafından kurulmuştur. biz her adımını istişare ile atan bir partiyiz. Cuma günü başlayıp Pazar akşamı sona erecek olan, 27.'sini yapacağımız istişare toplantımızı 5 yıldır Afyon'da yapıyorduk şimdi bu yıl yeniden Kızılcahamam'da gerçekleştiriyoruz.

Ehliyet ve liyakat esastır

  • Kimse bize şu benim adamımdır, benim akrabamdır, benim yakınımdır bunu aday yapalım diye gelmesin. Ehliyet ve liyakat esastır. Buna göre adımlar atmakta kararlıyız. Tüm prensiplerimizin üzerinde bu prensipler var. Bize tevazu ehli isimler lütfen getirin. Halkına tepeden bakacak, gurur, kibir abidesi adamları bize getirmeyin. İşini iyi bilecek, iyi çalışacak, bu davayı iyi hazmetmiş adamları bize getirin. Adayın da bir karşılığının olması lazım. Sadece partinin karşılığına sığınmak olmaz.

FETÖ, PKK'ya bulaşmamış, millet değerleriyle çatışmamış, hizmet edecek herkese AK Parti'nin kapısı açık. Bu isimlerin partimize gelmesini beklemeden, gerekirse biz gidip bulacağız.

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"Seçim takvimdeki süreçleri erkenden tamamlayacağız"

Seçim takvimindeki süreçleri beklemeden aday tespiti ve seçim çalışmalarını erkenden tamamlamayı planlıyoruz.

  • Milletimizin gönlüne girmeden herhangi bir yola talip olamayız. AK Parti'yi diğerlerinden ayıran en önemli özellik vatandaşlarımızla yüz yüze siyaset yapıyor oluşumuzdur. Siyaseti küçük toplantı gruplarına indirgeyen, parti binalarından çıkmayan partilerden olmadık, olmayacağız.

"AK Parti'nin kaderi ile Türkiye'nin kaderi bütünleşti"

Tarih bizi öyle bir noktaya getirdi ki, ülkemizin kaderiyle partimizi kaderi adeta bütünleşmiştir. AK Parti'nin gerilemesi ya da yıkılması, Türkiye için de çok ciddi sıkıntılar getirecektir.

Türkiye bir yandan içeride dengeleme, disiplin ve değişim üzerine kurulu yeni ekonomik programını uygularken bir yandan da dışarıdaki sorunlarda da üzerine düşeni yapmakta.

"İdlib'te değişim süreci başlattık"

  • Cenevre süreci derde derman olmadı, o nedenle Astana sürecini başlattık. Rusya, İran ve BM ile bir sürece girdik. Tahran, Ankara, Soçi zirveleri devam etti. Ayrıca biz Sayın Putin'le Soçi zirvesi yaptık ve İdlib'te çok kötü giden bir sürecin değişimini başlattık.

10 maddelik muhtıra ile ateşkes süreci devam ediyor. İdlib çevresinde 12 gözlem noktamız var. Rusya'nın 10, İran'ın 6 gözlem noktası var. Şimdi bu gözlem noktaları daha da güçlendiriyoruz. Rejimin İdlib'i tehdidi noktasında Rusya tedbir alıyor. İçeride de radikal duruşlara karşı biz tedbir alıyoruz.

"İstanbul Zirvesi düzenlenecek"

Bölgede masada olmadığınız sürece bir sözünüz olmaz. O nedenle biz Dünya 5'ten büyüktür diyoruz.

ABD'nin 'small' grubuna karşı biz de Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa ile en geç önümüzdeki ay itibariyle İstanbul Zirvesi'ni yapacağız.

Görüştüğüm liderlerin hepsi bize 'Sizin bu yaptığınızı kimse yapmaz, size çok teşekkür ederiz' diyorlar. 3,5 milyon Suriyeli dünyaya dağılsa ne olacağını onlar da biliyor.

Bugüne kadar Suriye'de attığımız hiç bir adımın yanlış olmadığını gördüğümüz için İdlib'den de alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyoruz.

"1 milyon mülteci daha gelir"

İdlib krizinin beklenmedik şekilde gelişmesi halinde ülkemize 1 milyon mülteci gelmesi bekleniyor. Biz, geliştirdiğimiz stratejilerle 60 bin kişinin İdlib'e daha şimdiden dönmesini sağladık.

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Hem Cenevre'deki hem Astana'daki görüşmelerde daha somut ve olumlu adımlar atılacağı inancındayım. Biz Suriye halkı ile, yönetimi demiyorum, halkı ile diyaloğumuza devam edeceğiz.

"Sınırın ötesinde biz varız"

Suriye kuzeyinde 19 bin tırı ABD, YPG'ye gönderdi. Orada kim var? PKK'nın yan kolu teröristler var. ABD'nin orada 22 üssü var. 3 bin civarında kargo uçakla buraya yığına yapılıyor. Bunlar kime karşı kullanılacak? Sınırın öte tarafında Türkiye var. Bu nasıl stratejik ortaklık? Hani ortaktık?

Burnumuzun dibinde Türkiye'ye rağmen ya da Türkiye'ye karşı adım atabileceğini sananlar yakında yanıldıklarını anlayacaklar. Hakkımızın gaspına kesinlikle izin vermeyiz.

"Almanya ile ilişkiler daha olumlu seyredecek"

  • Almanya ile ilişkilerimizin son ziyaretimin ardından daha olumlu seyredebileceğini söyleyebilirim. Köln Cami'nin açılışına yaklaşık 10 bin kişi gelmişti. Toplantı ve yürüyüş düzenleme kanununa rağmen bu 10 bin bizi dinleyemedi ama gönülleri bizi dinliyordu.

FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin unsurları bu ziyareti sabote etmek için ellerinden geleni yaptılar. Merkel ile toplantımızı provoka etmek isteyen bir terbiyesiz çıktı. Sözde Türk olan bu şahsın kimin yamağı olduğu belli. Bunu paketleyip attılar.

"Zabıtalarınız hassas olsun"

ABD gibi AB ile ilişkilerinizi de canlandırmak geliştirmek istiyoruz. Bunları alternatif değil, tamamlayıcı olarak gördüğümüzü muhataplarımıza ilettik.

Buradan Belediye Başkanları'na sesleniyorum. Zabıtalarınız hassas olsun. Nerede fiyatlarda ciddi manada oynama varsa, stokları varsa, bunların stoklarını basmak ve gereğini yapmak bizim görevimizdir.

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