Okul kermesinden Filistin’e 50 milyon TL

Okul dışı etkinliklerin yanı sıra veli buluşmaları ile kültür şenlikleri organize ediliyor. Proje kapsamında bugüne kadar kulüp öğrencilerinin aktif katılımıyla 100 bin fidan dikildi. Yaklaşık 400 bin öğrencinin katıldığı hasta, yaşlı, gazi, şehitlik, huzur evi ve hayvan barınağı ziyaretleri organize edildi. GSB kamplarında 864 öğrenci ile kamp ve kaynaşma etkinlikleri yapıldı. Filistin yararına yapılan kermeslerde 50 milyon TL nakdi yardım toplandı. Deprem bölgesine 63 milyon 79 bin 400 TL nakdi yardım toplandı.