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Okul kermesinden Filistin’e 50 milyon TL

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılan Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) kapsamında öğrenciler milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri pekiştiren çeşitli faaliyetler düzenliyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 27/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:18 - 27/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Okul dışı etkinliklerin yanı sıra veli buluşmaları ile kültür şenlikleri organize ediliyor. Proje kapsamında bugüne kadar kulüp öğrencilerinin aktif katılımıyla 100 bin fidan dikildi. Yaklaşık 400 bin öğrencinin katıldığı hasta, yaşlı, gazi, şehitlik, huzur evi ve hayvan barınağı ziyaretleri organize edildi. GSB kamplarında 864 öğrenci ile kamp ve kaynaşma etkinlikleri yapıldı. Filistin yararına yapılan kermeslerde 50 milyon TL nakdi yardım toplandı. Deprem bölgesine 63 milyon 79 bin 400 TL nakdi yardım toplandı.



#MEB
#Kermes
#Filistin
#İnsani Yardım
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