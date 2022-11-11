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EĞİTİM

Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor

12 Eylül'de başlayan eğitim dönemi yaklaşık 2 ayın ardından ara tatile giriyor. Bugün ara tatile çıkacak yaklaşık 19 milyon öğrenci, 21 Kasım'da geri dönecek.

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Haber Merkezi AA
Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor
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Birinci dönem ara tatili bugün başlayacak ve 21 Kasım Pazartesi günü öğrenciler yeniden ders başı yapacak. Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını, okula gitmeden Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden tamamlayabilecek.

ÖBA'YA ULAŞIM SAĞLANACAK

Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkarılan kitaplardan oluşan özel bir seçkiden hazırlanan e-kütüphaneye de yine ÖBA üzerinden ulaşabilecek. Bu dönemde yeni eğitim konularının yanı sıra ÖBA'da geçmişten bugüne yayınlanmış 77 eğitim başlığı yer alacak. Öğretmenlerin daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi tamamlamaları yeterli olacak.

16 HAZİRAN'DA YAZ TATİLİNE GİRİŞ

23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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