Okullarda tek tip kıyafet dönemi başlıyor: Sade, amblemsiz, markasız

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren okullarda yeniden forma uygulamasına geçileceğini duyurdu. Yeni düzenlemeyle birlikte okullarda kıyafet birliği sağlanacak, ancak öğrenci ve velilere herhangi bir marka ya da mağaza dayatılmayacak. Amaç, ailelerin ekonomik yükünü artırmadan ortak bir kıyafet standardı oluşturmak.

Her okul kendi öğrencisi için kıyafet standardını belirleyecek. Ancak bu standart yalnızca temel özellikleri kapsayacak. Örneğin "gri tişört, lacivert pantolon ya da etek" gibi genel tanımlar yapılabilecek. Renk ve kumaş türü gibi temel unsurlar dışında özel işaret, baskı, desen ya da okul amblemi gibi ayrıntılara yer verilmeyecek.

MARKA ZORUNLULUĞU YASAKLANDI

Okul yönetimleri, velileri belirli bir mağaza ya da markaya yönlendiremeyecek. Bakanlık yetkilileri, "Velinin ekonomik özgürlüğü korunacak. Hiçbir kurum, veliye marka veya mağaza dayatamaz" diyerek uygulamanın temel ilkesini net şekilde açıkladı. Kıyafetler veliler tarafından ister yerel pazarlardan ister zincir mağazalardan temin edilebilecek.

DÖRT YIL AYNI KIYAFET

Yeni uygulamayla birlikte, belirlenen okul kıyafetleri dört eğitim öğretim yılı boyunca değiştirilemeyecek. Eğer değişiklik yapılırsa, ara sınıflarda okuyan öğrenciler üst öğrenim kademesine geçene kadar eski formalarını giymeye devam edecek. Bu da kıyafet masraflarının kontrollü bir şekilde yönetilmesini sağlayacak.

KOLAY TEMİN EDİLEBİLİR OLACAK

Kıyafet belirleme sürecine ilkokul, ortaokul ve liselerde öğretmenler kurulu ile okul-aile birlikleri de dâhil edilecek. Alınan kararlar okul müdürlüklerince uygulanacak, kıyafet örnekleri ve görselleri ise okulun internet sitesinde kamuoyuna duyurulacak.







