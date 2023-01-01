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Olaylı İzmir Kongresi’nde kazanan Kılıçdaroğlu!

CHP'deki İzmir yarışını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklediği mevcut başkan Şenol Aslanoğlu kazandı. Kongrede Aslanoğlu ve değişimcilerin adayı eski CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak yarıştı.

Haber Merkezi
04:00 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İzmir il kongresindeki olayları çıkartanların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması için talimat verdiği duyuruldu.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İzmir il kongresindeki olayları çıkartanların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması için talimat verdiği duyuruldu.

Blok mu çarşaf liste ile mi seçime gidileceği kavga çıkaran kongrede blok liste ile yapılan seçimleri beyaz liste ile yarışan mevcut başkan Aslanoğlu kazandı. Aslanoğlu, 550 delegenin oy kullandığı kongrede 412 oy alırken rakibi Başak ise 138 oy aldı. Kılıçdaroğlu, kavgalı kongrenin soruşturulması için partiye talimat verdi.


KAVGAYA SORUŞTURMA

İzmir il kongresinde seçime blok listeyle gitmek isteyenlerle çarşaf listeyle gitmek isteyenler arasında çıkan arbede damga vurdu. Yumrukların konuştuğu kongre için parti içi soruşturma başlatıldı. CHP Genel Merkezi, çıkan olayları soruşturma kararı aldı. CHP’den yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İzmir il kongresindeki olayları çıkartanların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması için talimat verdiği duyuruldu.


#politika
#CHP
#kongre
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