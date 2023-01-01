Olaylı İzmir Kongresi’nde kazanan Kılıçdaroğlu!

Cumhurbaşkanlığı seçiminde hezimete uğrayan ve istifa çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sakın umutsuzluğa kapılmayın bizim kitabımızda umutsuzluk yoktur" dedi. Özeleştiride de bulunan Kılıçdaroğlu, "Topluma hizmet etmek kadar değerli bir şey yoktur ama bizim bir kusurumuz var. Onu da açık yüreklilikle ifade edeyim. Biz bunları geniş kitlelere aktaramadık. Yeteri kadar söyleyemedik; yeteri kadar vatandaşın kapısını çalamadık" ifadelerini kullandı.