Olaylı İzmir Kongresi’nde kazanan Kılıçdaroğlu!

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İzmir il kongresindeki olayları çıkartanların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması için talimat verdiği duyuruldu.
Blok mu çarşaf liste ile mi seçime gidileceği kavga çıkaran kongrede blok liste ile yapılan seçimleri beyaz liste ile yarışan mevcut başkan Aslanoğlu kazandı. Aslanoğlu, 550 delegenin oy kullandığı kongrede 412 oy alırken rakibi Başak ise 138 oy aldı. Kılıçdaroğlu, kavgalı kongrenin soruşturulması için partiye talimat verdi.
KAVGAYA SORUŞTURMA
İzmir il kongresinde seçime blok listeyle gitmek isteyenlerle çarşaf listeyle gitmek isteyenler arasında çıkan arbede damga vurdu. Yumrukların konuştuğu kongre için parti içi soruşturma başlatıldı. CHP Genel Merkezi, çıkan olayları soruşturma kararı aldı. CHP’den yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İzmir il kongresindeki olayları çıkartanların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması için talimat verdiği duyuruldu.