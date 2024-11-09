Olumlu iklim kalıcı olmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile Atina'da bir araya geldi. Ortak basın açıklamasında konuşan Fidan, “Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler olumlu yönde ilerlemekte. Önümüzdeki tarihi fırsatı değerlendirmeli ve ülkelerimiz arasındaki olumlu iklimi kalıcı hale getirmeliyiz. Ebedi komşumuzu ebedi dostluğa dönüştürmeliyiz" vurgusu yaptı. Dışişleri Bakanı Fidan, Doğu Akdeniz’de hakça paylaşımı savunduklarını da sözlerine ekledi.

Görüşmede, Ege ve Doğu Akdeniz bağlamındaki hususların, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkeleri temelinde kapsamlı bir şekilde ele alındığını kaydeden Bakan Fidan, “Bildiğiniz gibi Ege'de görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek. Gerginlik ve kriz yaratma potansiyeli olan tüm sorunları, karşılıklı saygı ve iş birliği temelinde ele almalıyız” diye konuştu. Bölgesel ve küresel gelişmeleri de görüştüklerini aktaran Fidan, “Filistin meselesinde iki devletli çözüm vizyonu doğrultusunda Orta Doğu'da sükunetin bir an evvel sağlanmasını istiyoruz. Bu amaçla uluslararası toplumun İsrail'e yönelik sahici ve ciddi bir baskıyı artırarak devam ettirmesi gerekiyor” görüşünü paylaştı.