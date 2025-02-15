Ön seçim takvimi açıklandı: Son başvuru 21 Şubat'ta

23 Mart Pazar Türkiye’de yaklaşık 4 bin sandıkta oy verme günü olarak planlanmıştır” dedi. Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’ndaki adaylık şartları aranacak. Aday olmak isteyenler en az 20 milletvekilinin imzasını bulmak zorunda. Bir milletvekili birden fazla aday için imza verebilecek. Üyelik kampanyası ise 28 Şubat Cuma günü saat 17.00’ye kadar devam edecek. Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 17 ya da 18 Şubat'ta CHP Genel Merkezi'ne adaylık için başvuruda bulunacağı öğrenildi. Ankara'da bir lansman düzenleyerek adaylığını açıklaması beklenen İmamoğlu'nun ön seçim çalışmalarını yürütmek üzere Ankara'da bir ofis tutacağı ifade edildi. Bu ofis, İmamoğlu'nun 23 Mart'ta ön seçimi kazanması halinde cumhurbaşkanlığı adaylık ofisine dönüştürülecek. İmamoğlu, yedi bölge ve 81 ilde ön seçim büroları da açacak. Bu bürolar, 23 Mart sonrasında CHP'den bağımsız olarak seçim faaliyetlerinin yürütülmesi için kullanılacak.