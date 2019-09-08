Öncelikler için tasarruf dönemi

Her fırsatta hemşehrileriyle bir araya gelen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Halk Meclis Toplantıları ile vatandaşlarla bire bir görüşmeler yaparak sorunlarını dinledi. Pursaklar Belediyesi’nde ilk defa gerçekleştirilen Halk Meclis Toplantıları, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Yaşlı, çocuk, kadın demeden herkesi tek tek dinleyen Başkan Çetin, tüm isteklere çözüm önerileri sundu.

İSRAF OLMAYACAK

Sadece Halk Meclis Toplantıları ile değil; ev ve esnaf ziyaretleriyle de hemşerileri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, karar alma sürecinde vatandaşla iç içe bir süreç geçirmek istediklerini dile getirdi. İlk buluşmada Mimar Sinan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Ertuğrul Çetin; dedeler ve nineler 2. bahar koşuları, kedi güzellik yarışmaları ya da güreş gibi tüm şenlikleri bu yıl tasarruf anlamında yapmayacaklarını açıkladı.

Cenaze hizmetlerinin üst seviyeye çıkarıldığını aktaran Başkan Ertuğrul Çetin, çadır, sandalye, ikram, çay ve çorba hizmetlerinden isteyen tüm vatandaşların faydalanabileceğini söyledi. Yeni doğan bebek, sünnet çocukları, esnaf ve ev ziyaretlerine de devam ettiklerini belirten Ertuğrul Çetin, yalnızca sosyal işlerden belirli bir süre için vazgeçtiğini vurguladı.

İsraf olmaması için belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Başkan Ertuğrul Çetin, yetkisi dâhilinde olan her şeyi yapacağını anlattı. Çetin, “Herkesin önceliği farklı, herkesin derdi başka. Ama biz bu toplantılarla önceliklerimizi belirleyerek hareket etmek zorundayız” dedi.

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İLÇENİN TALEPLERİ

Vatandaşların pazar, okul, sağlık ocağı ve ulaşım konusundaki taleplerine de dikkat çeken Ertuğrul Çetin, bu doğrultuda gerekli birimlerin harekete geçirilmesi noktasında istişarelerin yapıldığını da belirtti. Belediyede yeni bir rotasyonun da yapıldığına dikkat çeken Başkan Çetin, şöyle konuştu:

“Belediyemizde hiçbir arkadaşımız yalan söylemeyecek, devlet malına zarar vermeyecek ve herkese güler yüzlü olacak. Bunun sözünü sizlere veriyoruz. Biz çok çalışacağız. Çalışmalarımızı sizlere anlatacağız, yapamadıklarımızın nedenlerini de sunacağız. İlçemizi hemşerilerimizle birlikte yöneteceğiz.”

İSTİŞARE İLE HAREKET EDİLECEK

Vatandaşlarla birlikte konuşup, istişarelerde bulunarak hareket edeceklerini de açıklayan Başkan Çetin; “Hemşehrilerimizle görüşerek onlardan gelen taleplere göre hareket edecek, diğer taraftan da bizimle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendireceğiz.” dedi. Çetin, bu buluşmaları düzenli bir program dâhilinde mahalle mahalle gerçekleştirmeyi sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.