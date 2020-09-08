Salgın ile eğitimin vazgeçilmezi oldu: Online eğitim

İnternet hayatımızda birçok gelişimin ve yeniliğin öncüsü oldu. Özellikle pandemi döneminde sosyal izolasyon ile A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlar İnternet üzerinden temin edildi. Sağlık ve eğitim gibi çok önemli iki alan da İnternette aktif rol aldı.

GÜNDEM Öğrencilerinin gözü bu kararda: Üniversiteler açılacak mı yoksa dersler online mı yapılacak?

Sağlık takipleri 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden yapılırken eğitim öğretim online olmak üzere gerçekleşti. Eğitim hayatını yakından ilgilendiren en önemli yenilik ise online eğitim sistemi oldu.

Koronavirüsün gölgesinde geçen bir eğitim yılının ardından, yeni dönem için 'üniversiteler açılacak mı yoksa eğitim online mı yapılacak?' sorusunun yanıtı merak edildi.

Peki, online eğitim nedir ve uzaktan eğitim nasıl yapılır?

Online eğitim nedir?

Fiziksel bir yer ya da zaman sınırı olmadan öğretmen ile öğrencinin aynı yerde olmadan yaptığı derse online eğitim diyebiliriz. İnternet erişimine sahip olan herkesin kendi seçtiği ortamda akıllı telefon, tablet, bilgisayar ya da akıllı televizyon gibi araçlarla eğitim alabildiği bir sistem.

GÜNDEM EBA TV ile uzaktan eğitim başlıyor

Online eğitim, öğretmenin canlı sunumuyla olabileceği gibi daha önceden hazırlanmış bir dersin sunumuyla da yapılabilir. Kısaca online eğitim, internet tabanlı tüm eğitsel uygulamaları kapsayan geniş bir tanım.

Online eğitim nasıl yapılır?

Video, ses, grafik, bilgisayar, çoklu ortam teknolojisi gibi araçların yardımıyla, online olarak uzaktan bağlanılarak yapılmakta. Tam zamanlı çalışanlar ve yurt dışında eğitim görmek isteyip buna imkân bulamayanlar için uzaktan online eğitimler ideal seçenekler.

REKLAM

OYNAT 00:00 Koronavirüs tatilinin ilk online dersi yapıldı Global ölçekteki salgının Türkiye'ye yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla okulların eğitime ara vermesiyle birlikte Mektebim Koleji uzaktan öğrenim yöntemiyle ilk online dersini bugün gerçekleştirdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yapılan derslere Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrenciler evlerinden bağlanarak, eş zamanlı olarak dersi aktaran öğretmenlerinin sanal sınıflarına katıldı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



