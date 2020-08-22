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Gündem Orduda, Karadeniz-Akdeniz Yolunda heyelanlar meydana geldi
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Ordu haberleri: Ordu'da, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda heyelanlar meydana geldi

Ordu'da, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda heyelanlar meydana geldi

Ordu'da, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun geçtiği güzergahta meydana gelen heyelanlar hasara yol açtı. Ekipler, heyelan olan bölgelere iş makineleri aracılığıyla müdahalede bulunuyor.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, Altınordu ve Kabadüz ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun geçtiği Altınordu ilçesi Gümüşköy Mahallesi ile Kabadüz ilçesi Gelinkaya Mahallesi'nde dereler taştı, heyelanlar meydana geldi.

Kontrollü geçişin sağlandığı her iki mevkide de yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Ekipler, heyelan olan bölgelere iş makineleri aracılığıyla müdahalede bulunuyor.

Giresun'da korkutan görüntüler: Dört ilçe sele teslim oldu
OYNAT 01:26
Giresun'da korkutan görüntüler: Dört ilçe sele teslim oldu
Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle taşan Aksu Deresi, Dereli ilçesinin cadde ve sokaklarını adeta nehre çevirdi. Yol kenarındaki araçlar sel nedeniyle sürüklendi, ortaya korkunç bir manzara çıktı. Dereli ilçesinin yanı sıra Espiye, Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde de aynı görüntüler oluşurken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.


Kabadüz'de mahalle yolları kapandı

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı 12 mahallenin tamamında yolların kapandığını söyledi.

Bazı kesimlerde de heyelanlar meydana geldiğini belirten Kaya, "Bütün iş makineleri sahada çalışıyor. Öncelikle can güvenliğini tehdit eden yerlere müdahale ediyoruz. Yolların ulaşımını da hızlı bir şekilde açmaya çalışıyoruz. Ciddi şekilde hasar var. Fındık, bağ, bahçe heyelan durumunda ama can kaybımız yok şükürler olsun." dedi.

Giresun'da şiddetli yağış sele neden oldu: Sokaklar adeta nehre döndü
GÜNDEM
Giresun'da şiddetli yağış sele neden oldu: Sokaklar adeta nehre döndü
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