Ordu'da işçi minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 3'ü çocuk 14 yaralı

Ordu'daki kaza, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Gölevi Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Ünye'den Samsun'a işçileri taşıyan Sezgin D. yönetimindeki 66 FK 246 plakalı minibüs, kavşakta Nurhan D.'nin kullandığı 52 AAR 050 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle minibüste bulunan bazı kişiler, yola fırladı.
Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücü Nurhan D. ile kamyonetteki Aynur D.(40), K.D. (14), Ş. D.(15), Y. S. D.(5) ve minibüs sürücüsü Sezgin D. ile servisteki Hüseyin G. (50), Murat S. (39), Senai K. (42), Kemal K. (48), Murat Z. (46), Harun A., Kemal K. ve Murat Z. yaralandı.
Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle sahil yolu, güvenlik önlemleri alınarak, bir süre trafiğe kapatılırken, polis de soruşturma başlattı.