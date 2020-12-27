Ordu'da boş arazide kahvaltı yapan 13 kişiye 41 bin lira ceza

Ekonomi

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması: 3 bin liranın altındaki teklif mutlu etmez

2021 yılı asgari ücretin belirlenmesi için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın beklediği ücret hakkında son toplantı yapılacak. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "İşveren ve hükümet; asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonuna 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir." dedi.