Gündem Orduda fındık kabuğundan aktif karbon üretimi için çalışma başlatıldı
ORDU

Ordu'da fındık kabuğundan aktif karbon üretimi için çalışma başlatıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, fındık kabuğundan aktif karbon üretimi için çalışma başlattı. Birçok sektörün hammaddesi özelliğini taşıyan fındık kabuğundan aktif karbon üretiminin gerçekleştirilmesi için ilk adımın atıldığı ifade edilen açıklamada, bu çalışmayla fındık kabuğunun üretici için ayrı bir gelir kapısı olacağı aktarıldı.

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Haber Merkezi AA
Orduda fındık kabuğundan aktif karbon üretimi için çalışma başlatıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun gelirini katma değeri yüksek fındık ürünleriyle artırmak istediklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, fındığın kabuğundan yararlanmak ve ekonomiye katma değer sağlamak için yeni projenin hayata geçirildiği belirtildi.

Birçok sektörün hammaddesi özelliğini taşıyan fındık kabuğundan aktif karbon üretiminin gerçekleştirilmesi için ilk adımın atıldığı ifade edilen açıklamada, bu çalışmayla fındık kabuğunun üretici için ayrı bir gelir kapısı olacağı aktarıldı.

AA

Açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTAR AŞ tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde Aktif Karbon Üretim Tesisi kurulacağı kaydedilerek, içerisinde fındık kabuğu deposu, aktif karbon deposu, karbon üretim alanı, iş güvenliği odası gibi alanların yer alacağı tesiste enerji üretimi de gerçekleştirileceğine dikkat çekildi.

AA

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun gelirini katma değeri yüksek fındık ürünleriyle artırmak istediklerini belirtti.

AA

"Fındık kabuğunu katma değeri yüksek diğer ürünlere dönüştürebilir miyiz?" diye düşündüklerini aktaran Güler, şunları kaydetti:

  • "Aktif karbon yüzey kimyası kuvvetli, su, gıda, eczacılık ve kimya hatta nükleer sektörde kullanılan bir ürün. Daha evvelden de yaptığım çalışmalar vardı ve 'Fındık kabuğundan aktif karbon yapalım.' diye düşündük. Bu anlamda fındık kabuğundan deneme amaçlı aktif karbon ürettik ve farklı üniversite laboratuvarlarına ve TÜBİTAK'a gönderdik. Elde ettiğimiz sonuç başarılı olunca bunun tesisini burada kurarak ilimiz ve ülkemiz ekonomisine kazandırmaya karar verdik."

Güler, daha önce fındık kapsülünden hayvan yemi ürettiklerini anımsatarak, bu çalışmaların örnek olduğunu ifade etti.

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