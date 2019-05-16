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Gündem Orduda heyelan 3 ev çöktü mahalleli evlerini boşaltıyor
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ORDU

Ordu'da heyelan nedeniyle 3 ev çöktü

Ordu'da heyelan: 3 ev çöktü mahalleli evlerini boşaltıyor

Ordu Aybastı'da 3 ay önce meydana gelen heyelan sonrası yaşanan kayma nedeniyle bölgedeki 17 bina tahliye edildi. Bu akşam saatlerinde mahallede yeniden heyelan oluşmasıyla birlikte daha önce boşaltılan evlerdeki çatlaklar artarken, boşaltılan üç ev kendiliğinden yıkıldı.

Haber Merkezi IHA
Ordu Aybastı'da heyealan
Ordu Aybastı'da heyealan

Ordu'nun Aybastı ilçesinde 3 ay önce meydana gelen ve riskli olduğu gerekçesiyle 17 binanın tahliye edildiği Sağlık Mahallesi'nde bu akşam saatlerinde yaşanan yeni heyelanda, daha önce boşaltılan iki katlı üç ev yıkıldı. Mahallede sağlam evlerde kalanlar, meydana gelen yeni heyelanla birlikte korku ve panik yaşayarak evlerini boşaltmaya başladı.

Aybastı'da duvarları çatlayan ev

EVLER BOŞALTILDI

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde 3 ay önce heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle binaların duvarlarında çatlaklar, tarım arazilerinde de yarıklar oluştu. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri mahallede teknik ekip inceleme yaptı.

Heyelan mahalleleri korkuttu

AFAD ekiplerinin incelemesinde mahalle zemininde kayma tespit edildi. Bunun üzerine 26 evin bulunduğu mahallede 17 bina tahliye edildi. Yakınlarının yanına yerleşen mahalle sakinlerine ise kira yardımı yapıldı.

Yeni heyelan ile bina çöktü

YENİ HEYELANDA BOŞALTILAN ÜÇ EV YIKILDI

Heyelandan boşaltılan evlerin yıkımı için karar alınırken, bu akşam saatlerinde mahallede yeniden heyelan meydana geldi. Heyelanda daha önce boşaltılan evlerdeki çatlaklar artarken, boşaltılan üç ev kendiliğinden yıkıldı. Mahallede sağlam evlerde kalanlar ise yaşadıkları korku ve panik nedeniyle evlerini boşaltmaya başladı. Eşyalarını tahliye eden vatandaşlar mahalleden ayrılıyor.

Bir mahalle çöküyor: 3 ay önce vurdu tek tek yıkılmaya başladı
FOTOĞRAF 39
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Ordu'nun Aybastı ilçesinde 3 ay önce meydana gelen ve riskli olduğu gerekçesiyle 17 binanın tahliye edildiği Sağlık Mahallesi'nde bu akşam saatlerinde yaşanan yeni heyelanda, daha önce boşaltılan iki katlı üç ev yıkıldı.
Title
Mahallede sağlam evlerde kalanlar, meydana gelen yeni heyelanla birlikte korku ve panik yaşayarak evlerini boşaltmaya başladı.
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Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde 3 ay önce heyelan meydana geldi.
Title
Heyelan nedeniyle binaların duvarlarında çatlaklar, tarım arazilerinde de yarıklar oluştu.
Title
İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri mahallede teknik ekip inceleme yaptı.
Title
AFAD ekiplerinin incelemesinde mahalle zemininde kayma tespit edildi. Bunun üzerine 26 evin bulunduğu mahallede 17 bina tahliye edildi. Yakınlarının yanına yerleşen mahalle sakinlerine ise kira yardımı yapıldı.
Title
Heyelandan boşaltılan evlerin yıkımı için karar alınırken, bu akşam saatlerinde mahallede yeniden heyelan meydana geldi.
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Heyelanda daha önce boşaltılan evlerdeki çatlaklar artarken, boşaltılan üç ev kendiliğinden yıkıldı.
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Mahallede sağlam evlerde kalanlar ise yaşadıkları korku ve panik nedeniyle evlerini boşaltmaya başladı. Eşyalarını tahliye eden vatandaşlar mahalleden ayrılıyor.
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Bir mahalle çöküyor: 3 ay önce vurdu tek tek yıkılmaya başladı
Ordu Aybastı'da 3 ay önce meydana gelen heyelan sonrası yaşanan kayma nedeniyle bölgedeki 17 bina tahliye edildi. Bu akşam saatlerinde mahallede yeniden heyelan oluşmasıyla birlikte daha önce boşaltılan evlerdeki çatlaklar artarken, boşaltılan üç ev kendiliğinden yıkıldı.


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