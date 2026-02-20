Ordu’da sahur vakti baca yangını panik oluşturdu

Olay, Liseler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahur vaktinde bacadan yoğun dumanlar yükseldiğini fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ve Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, hızla binanın çatısına çıkarak müdahalede bulundu. Yapılan ilk incelemelerde yangının, baca kısmında biriken kurumların tutuşması sonucu çıktığı belirlendi. İtfaiye ekipleri, alevlerin çatı katındaki yanıcı malzemelere sıçramasını önleyerek, yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler, diğer taraftan dairelerdeki bacaları tek tek kontrol etti.