Ordu’da sahur vakti baca yangını panik oluşturdu

18:0420/02/2026, Cuma
IHA
Ordu’nun Ünye ilçesinde sahur vaktinde bir binanın baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının bacada biriken kurumların tutuşması sonucu çıktığı belirlendi ve apartman sakinlerine panik yaşattı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde sahur vaktinde bir binanın baca kısmında çıkan yangın, daire sakinlerine panik yaşattı. İtfaiye ekiplerinin kısa süredeki müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Liseler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahur vaktinde bacadan yoğun dumanlar yükseldiğini fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ve Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, hızla binanın çatısına çıkarak müdahalede bulundu. Yapılan ilk incelemelerde yangının, baca kısmında biriken kurumların tutuşması sonucu çıktığı belirlendi. İtfaiye ekipleri, alevlerin çatı katındaki yanıcı malzemelere sıçramasını önleyerek, yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler, diğer taraftan dairelerdeki bacaları tek tek kontrol etti.

Polis ve itfaiye ekipleri gerekli tutanakları tutmasının ardından bölgeden ayrıldı.


#Ordu
#sahur
#yangın
