Şişli'de 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altında

Şişli'de 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altında

11:2720/02/2026, Cuma
G: 20/02/2026, Cuma
AA
Caddedeki trafik yoğunluğu normale döndü.

İstanbul'un Şişli ilçesinde, 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şişli İnönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 9 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, caddeyi trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Binanın giriş katında bulunan bir kebapçının bacasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın nedeniyle caddede aksayan trafik akışı normale döndü.



