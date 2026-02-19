Yeni Şafak
Mardin’de apartman dairesinde yangın: Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

23:0519/02/2026, Perşembe
IHA
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle’de bulunan bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Mardin
#apartman
#yangın
