Biber fabrikasında korkutan yangın

20:2415/02/2026, Pazar
DHA
Yangın, itfaiyenin 1,5 saatlik müdahalesiyle depoya ulaşmadan söndürüldü.
Gaziantep’te kırmızı biber fabrikasının ambalaj bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri yaklaşık 1,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Yangının depoya sıçramadan söndürülmesi olası bir faciayı önlerken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, kırmızı biber fabrikasının ambalaj bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde Değirmencik Mahallesi'nde faaliyet gösteren kırmızı biber fabrikasında çıktı. Fabrikanın ambalaj bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevleri fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucunda yangın biber deposuna ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.



#Gaziantep
#İslahiye
#Biber
#Fabrika
#Yangın
