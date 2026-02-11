Yeni Şafak
Gaziantep'te askeri araç devrildi: 10 yaralı

17:2211/02/2026, Çarşamba
DHA
Gaziantep'te askeri aracın şarampole devrildiği kazada 10 asker yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gaziantep-Nurdağı oto yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Kentte etkili olan yağış ve sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği askeri araç şarampole devrildi. Kazada 10 asker yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.






