Seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı

21:208/02/2026, Pazar
DHA
Gaziantep'te seyir halindeyken çıkan yangında alev alev yanan halk otobüsünde yolcular hızla tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Şehitkamil ilçesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 HO 1178 plakalı halk otobüsü, hareket halindeyken bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. 

Dumanı fark eden sürücü, halk otobüsünü güvenli noktaya çekip yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangının ardından halk otobüsü kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yangında yaralanan olmadı.

#Gaziantep
#Otobüs
#Yangın
