Gaziantep’te hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı

23:3510/02/2026, Salı
G: 10/02/2026, Salı
DHA
Gaziantep'te bir restoran, hesap tartışması yaşayan müşteri ya da müşteriler tarafından kurşunlandı. Restoranda panik ve korkunun yaşandığı olayda yaralanan olmazken, işletmenin cam ve duvarlarına üç mermi isabet etti.

Olay, akşam saatlerinde Akyol Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre restorana gelen kişi ya da kişiler hesap ödemek için kasaya gittiğinde, hesabı yüksek bularak tartışma başlattı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Restorandan ayrılan müşteri ya da müşteriler plakası öğrenilemeyen otomobillerine bindikten sonra işletmeyi kurşunladı. Olay sırasında restoranda bulunan personel ve müşteriler korku ve panik yaşadı. 

Şans eseri yaralananın olmadığı saldırıda restoranın cam ve duvarlarına 3 kurşun isabet etti.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kurşunlama olayının ardından otomobilleriyle olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



