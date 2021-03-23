Ordu'daki oto tamircilerinde 'dolu’ mesaisi

Araç sahipleri tamir için oto sanayi sitelerine akın etti. Araç sahipleri otomobillerindeki hasarları tamir ettirmek için bugün oto sanayi sitelerine gitti.



Özellikle boyasız göçük düzeltme dükkanlarında yoğun talep yaşandı. Fatsa’da ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle Fatsa Oto Sanayi siteleri doldu taştı.

Ustalar talepleri karşılamaya çalıştıklarını belirterek, hasar boyutların doluya kıyasla daha az olduğunu belirtti. Göçük düzeltme işleminin fiyatı ise hasar durumuna göre üst sınır belirleniyor.

TALEBİ KARŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ

Göçük ustası olan Bülent Özyürek, "Ciddi bir dolu hasarı yoğunluğumuz var, talebi karşılamaya çalışıyoruz. Biz araçlara boyasız onarım uyguluyoruz. Bugün 20’nin üzerinde araç geldi. Talep çok yoğun. Bölgemizde şiddetli bir dolu yağışı oldu. Araçlar çok hasar görmüş. Bunu biz boyasız bir şekilde düzeltiyoruz” dedi.

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FOTOĞRAF 16 Ordu'da dün akşam başlayan sağanak, yerini fındık tanesi büyüklüğünde yağan doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika Fatsa ve Perşembe ilçelerinde etkili olan dolu, birçok iş yerinde, araçta, evde ve ekili arazide zararlara neden oldu. Yağışlı havanın ve şiddetli rüzgarın etkisini sürdüreceği bildirilen Ordu'da, vatandaşlar doluya karşı tedbir amacıyla, evinin önüne park ettiği araçlarının üstünü battaniye, halı ve kilim örtmeye başladı. Yine dolu yine aynı manzara: Vatandaşlar otomobillerini battaniyelere sardı Ordu'nun Fatsa ve Perşembe ilçelerinde dolu etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika boyunca yağan fındık tanesi büyüklüğündeki dolu, çevredeki araçlara zarar verdi. Yağışlı havanın süreceği bildirilen Ordu'da vatandaşlar araçlarının zarar görmesini engellemek için battaniyelerle önlem almaya çalıştı.

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