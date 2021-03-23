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Ordu'daki oto tamircilerinde 'dolu’ mesaisi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı araçlara hasar verdi.

Haber Merkezi İHA
Ordudaki oto tamircilerinde dolu’ mesaisi
Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle Fatsa Oto Sanayi sitesinde yoğunluk yaşandı.

Araç sahipleri tamir için oto sanayi sitelerine akın etti. Araç sahipleri otomobillerindeki hasarları tamir ettirmek için bugün oto sanayi sitelerine gitti.


Özellikle boyasız göçük düzeltme dükkanlarında yoğun talep yaşandı. Fatsa’da ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle Fatsa Oto Sanayi siteleri doldu taştı.

Ustalar talepleri karşılamaya çalıştıklarını belirterek, hasar boyutların doluya kıyasla daha az olduğunu belirtti. Göçük düzeltme işleminin fiyatı ise hasar durumuna göre üst sınır belirleniyor.

TALEBİ KARŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ

Göçük ustası olan Bülent Özyürek, "Ciddi bir dolu hasarı yoğunluğumuz var, talebi karşılamaya çalışıyoruz. Biz araçlara boyasız onarım uyguluyoruz. Bugün 20’nin üzerinde araç geldi. Talep çok yoğun. Bölgemizde şiddetli bir dolu yağışı oldu. Araçlar çok hasar görmüş. Bunu biz boyasız bir şekilde düzeltiyoruz” dedi.

Yine dolu yine aynı manzara: Vatandaşlar otomobillerini battaniyelere sardı
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Ordu'da dün akşam başlayan sağanak, yerini fındık tanesi büyüklüğünde yağan doluya bıraktı.
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Yaklaşık 5 dakika Fatsa ve Perşembe ilçelerinde etkili olan dolu, birçok iş yerinde, araçta, evde ve ekili arazide zararlara neden oldu.
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Yağışlı havanın ve şiddetli rüzgarın etkisini sürdüreceği bildirilen Ordu'da, vatandaşlar doluya karşı tedbir amacıyla, evinin önüne park ettiği araçlarının üstünü battaniye, halı ve kilim örtmeye başladı.
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Yine dolu yine aynı manzara: Vatandaşlar otomobillerini battaniyelere sardı
Ordu'nun Fatsa ve Perşembe ilçelerinde dolu etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika boyunca yağan fındık tanesi büyüklüğündeki dolu, çevredeki araçlara zarar verdi. Yağışlı havanın süreceği bildirilen Ordu'da vatandaşlar araçlarının zarar görmesini engellemek için battaniyelerle önlem almaya çalıştı.

Ceviz büyüklüğündeki dolu hastanelik etti
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Yozgat'ta akşam saatlerinde Türkmensarılar, Yassıhöyük ve Cihanpaşa köyü çevresinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle, otomobillerde, çatılarda ve su ısıtma sistemlerinde hasar oluştu.
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Hasar görmemesi için otomobilinin üzerini kapatmaya çalışan Mustafa Özipek, kafasına isabet eden ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle yaralandı. Özipek, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
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Tedavi altına alınan Özipek, hayatında ilk kez böyle bu büyüklükte dolu yağışı ile karşılaştığını belirterek, Başıma dolu isabet etmesi sonucu yaralandım, kulaklarımda uğultu oluştu. Ağabeyim hastaneye getirdi. Şimdi durumum iyi. Dolu 5-6 saniye gibi kısa süreli yağdı, 15-20 dakika sürseydi etraf felç olurdu. Ben 51 yaşındayım hayatımda böyle bir dolu görmedim. dedi.
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Türkmensarılar köyünde yaşayan Gülhanım Özipek de, dolunun çok büyük olduğunu ve çatılardaki kiremitleri kırdığını söyledi.
Ceviz büyüklüğündeki dolu hastanelik etti
Yozgat'ta akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle otomobillerde ve evlerin çatılarında hasar meydana geldi. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle kafasından yaralanan Mustafa Özipek hastaneye kaldırıldı.


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