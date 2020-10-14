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Gündem Ordulu esnaftan şaşırtan uygulama Adres sorandan bir lira, derdini anlatandan 50 lira alıyor
ORDU

Ordulu esnaftan şaşırtan uygulama: Adres sorandan bir lira, derdini anlatandan 50 lira alıyor

Ordu’da bir kırtasiye sahibi esnaf, kendisine sürekli adres soran ve derdini anlatanların sayısı artınca, farklı bir yönteme başvurdu. Adres soranlardan bir TL, adrese götürdüklerinden 10 TL ve derdini anlatanlardan 50 TL talep eden esnaf, biriken paraları ise SMA hastası Demir Ali’ye bağışlayacak.

Haber Merkezi İHA
Toplanan paralar, SMA hastası Demir Ali’ye bağışlayacak.
Toplanan paralar, SMA hastası Demir Ali’ye bağışlayacak.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 17 yıldır kırtasiye işleten Osman Erdaş isimli esnaf, iş yerinin önünde beklediği esnada kendisine sürekli olarak adres sorulunca, farklı bir yöneteme başvurdu. Mizansen olarak, adres sormak 1 TL, adrese götürmek ise 10 TL şeklinde bir yazı asan esnaf, ilgi ve fotoğraf çekenlerin sayısı artınca, fotoğraf çektirmeyi de 10 lira olarak belirledi. Kimi zaman hiç tanımadığı insanların kendisine dert anlattığı için dert dinlemenin saatini de 50 TL olarak belirleyen esnaf, elde edilen gelirleri, SMA hastası 17 aylık Demir Ali’nin tedavisi için bağışlayacak.

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“Dert dinlemenin saati 50 lira, adres sormak 1 TL”


Esnaf Osman Erdaş, insanların sürekli olarak kendisine adres sorduğunu ve kimi zaman hiç tanımadığı insanların dakikalarca kendisine dert yandığını ifade ederek, “Biz burada otururken sürekli adres sormak için gelen insanlarla başladı. Sonrasında düşündük ve mizansen olarak adres sormak 1 TL, adrese teslim 10 TL olarak yazdık ve bu gün geçtikçe daha değişik haller almaya başladı. Burada fotoğraf çekenleri görünce, fotoğraf çekinmeyi de 20 lira olarak yazdım. Bazen burada otururken hiç tanımadığım insanlar geliyor, dertlerinden bahsediyor. Ben de ‘bu böyle olmayacak’ dedim ve dert dinlemenin saatini de 50 lira olarak yazdım” dedi.

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“Toplanan paralar Demir Ali için kullanılacak”


“Bu ilgi gördü ve sonrasında ise bizim kardeşimiz Demir Ali’nin hastalığını duyduk ve bu işi Demir Ali kardeşimiz için devam ettirmeye karar verdik” diyen esnaf Osman Erdaş, “Biz mizansen olarak başladığımız bir uygulamayı, Demir Ali kardeşimizin sağlığı için kullanmaya karar verdik” şeklinde konuştu.

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  • Adres soran Musa Yıldız isimli vatandaş, “Bence süper bir uygulama, ilk defa başıma böyle bir şey geldi, şaşkınız ama yardımlaşmak güzel, inşallah Demir Ali de sağlığına kavuşur” dedi.


“Mizansen bir uygulamanın yardıma dönüşmesi harika bir olay”

Uygulamanın güzel olduğunu ifade eden emekli öğretmen Şadi Genç, “Gerçekten çok yerinde bir olay. Bizim halkımız da yardımseverdir. Burada esnaf arkadaşımızın mizahi olarak başlattığı uygulamanın Demir Ali’ye destek olarak güncellemesi harika bir olay” diye konuştu.

Annenin, SMA'lı oğlunu yaşatma çabası
FOTOĞRAF 9
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'5 DAKİKA BİLE BAKMAZSAM, ÇOCUĞUMU KAYBEDEBİLİRİM' <br> <br> Tüm gününü Uğur ile birlikte geçirdiğini, bu nedenle çalışamadığını söyleyen Kanat, Uğur toplam 6 cihaza bağlı yaşıyor. Sabah kalkıyorum çocuğumun mamasını veriyorum, aspiresini yapıyorum, altını değiştiriyorum. Bakımını yaptıktan sonra iki saatte bir vücudu yara olmasın diye pozisyonunu değiştiriyorum. Uğur'a 5 dakika bile bakmazsam ihmalden çocuğumu kaybedebilirim. Devamlı gözümüz üzerinde diye konuştu.
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Annenin, SMA'lı oğlunu yaşatma çabası
Annenin, SMA'lı oğlunu yaşatma çabası
Antaly'da, SMA hastası 3,5 yaşındaki Uğur Kanat, 6 cihaza bağlı şekilde hayata tutunuyor. "5 dakika bile yanından ayrılırsam çocuğumu kaybedebilirim" diyen Nurgül Kanat, oğlunun başında ördüğü lifleri satarak onun giderlerini karşılamaya yardımcı oluyor.
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