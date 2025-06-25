Organ naklinden ilaç ve aşıya kadar köklü değişiklik

Sağlık alanında önemli yenilikler ve kapsamlı düzenlemeler içeren yasa değişikliği teklifi Meclis'e sunuldu. Teklif, sağlık sisteminde organ naklinden tıbbi kenevir üretimine, ilaç ve aşıların elektronik takibinden özel sağlık kuruluşlarındaki hekim çalışma koşullarına kadar pek çok konuda değişiklikler öngörüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, “TBMM'ye sunulan yasa değişikliği teklifi ile sağlıkta yeni bir dönemin kapıları aralanacak. Sağlık sistemimizi ileri taşıyacak bir dizi köklü değişiklik hayata geçirilecek” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 29 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis Başkanlığ'na sundu. Usta, teklifin 12 farklı kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamede değişiklikleri veya düzenlemeleri içerdiğini ifade etti.





TEK TIKLA NAKİL

Yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kolayca organ bağışçısı olabilecek ve dijital ortamda işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilecek. Bağışçılar, organ bağışı yaptıklarını hangi yakınları ile paylaşmak istediklerine de kendileri karar verecek. Vatandaş, hayatta iken organ bağışına karar vermişse, öldükten sonra da bu iradesi geçerli sayılacak. Organı nakledilen bağışçının birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaç duymaları halinde öncelik hakkı tanınacak.





İLAÇ VE AŞIYA E-TAKİP

İlaç ve aşıların tedarik zincirindeki tüm hareketler, Sağlık Bakanlığı’nın elektronik takip sistemiyle izlenecek. Üreticiler, ecza depoları ve eczaneler için kayıt ve bildirim zorunlulukları getirilecek. Elektronik ürün kodu teknolojisi sayesinde, ürünlerin üretim veya ithalatından başlayarak tedarik zincirinde gerçekleşen her hareket takip edilebilecek. İlaçların üretim veya ithalatından hastaya ulaşmasına kadar tüm süreç takip sistemiyle Sağlık Bakanlığı veri tabanına kaydedilecek. Bu sayede ilaç bulunabilirliği artırılacak, stokçuluk ve fırsatçılık önlenecek. Ayrıca, sahte tıbbi cihazlara karşı yaptırımlar getirilecek. Sahte cihaz sunanlara 1-10 milyon TL arası, izinsiz satış, reklam ve teknik servis sağlayanlara ise 500 bin-5 milyon TL arası idari para cezası uygulanacak.





KENEVİRDE KONTROLLÜ ÜRETİM

Tıbbi kenevirin kullanımına yönelik düzenlemeler de teklifte yer alıyor. Kenevir ham maddesi kontrollü şekilde Türkiye’de üretilecek, bu sayede sağlık hizmetlerinde rekabet gücü artırılacak. Kenevirin yetiştirilmesi ve hasadı Tarım ve Orman Bakanlığı’na, işlenmesi, hazırlanması, ihracı, izin ve satışı ise Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğunda olacak.





BORDROLU HEKİM ZORUNLULUĞU

Özel sağlık kuruluşlarında sağlık hizmetleri yalnızca bordrolu hekimlerce sunulacak, fatura karşılığı hizmet alımı sona erecek. Kurumsal yapı güçlendirilerek hizmet kalitesi ve denetimi artırılacak. Özel hastane kadrosunda çalışan hekimler en fazla iki sağlık kurumunda ve sadece sigortalı olarak çalışabilecek. Uyum süreci 1 Haziran 2026'ya kadar tamamlanacak.





AİLE HEKİMLERİNİN SAYISI ARTACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, kanun teklifiyle aile hekimliğinde uzman sayısının artırılacağını belirtti. Teklifle en az 5 yıl sözleşmeli çalışan aile hekimleri için uzmanlık eğitimi süresi 4 yıla indirilecek. Uzmanlık eğitimi sürecindeki ek ödeme hakları da netleştirilerek, uzman sayısı artırılacak ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesi yükseltilecek.





SAĞLIK ALANINDA YENİ MESLEKLER

Sağlık hizmetlerinde eğitim ve meslek tanımları yeniden düzenlenecek. Ebe ve hemşire yardımcılığı unvanları "sağlık bakım teknisyeni" adı altında birleştirilecek. Diş protez teknisyenliği ve nükleer tıp teknikerliği gibi yeni meslekler oluşturulacak. Sağlık meslek liselerinin diş protez programlarına öğrenci kaydı yapılabilecek.



