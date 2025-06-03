Organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 90 şüpheli yakalandı

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 90 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Bakan Yerlikaya, şüphelilerin, İstanbul'da para karşılığında sürücü kurslarındaki kursiyerlerin yerine ehliyet sınavlarına başkalarının girmelerini sağladıkları; Muğla'da sosyal medya platformları üzerinden sahte borsa uygulamalarına yönlendirerek yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ve sahte paravan şirketler kurdukları; Manisa'da alkollü yakalanarak cezai işlem uygulanan ve sürücü belgelerine el konulan sürücülere, kan testi numuneleri ile oynanmak ya da değiştirilmek suretiyle "limit altında ölçüm" raporu düzenledikleri; Diyarbakır'da uyuşturucu maddeleri kargo paketlerinin içerisine gizleyerek örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işledikleri; Kastamonu'da sahte lastik ilanlarıyla ürün teslimatı yapmayarak haksız kazanç elde ettikleri; İzmir'de uyuşturucu madde temin edip sattıkları; Karaman, Mersin, Bitlis, Tekirdağ ve Van'da ekonomik olarak zor durumda bulunan kişilere araç, tarla ve daire ve dükkan alım satımı adı altında yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.