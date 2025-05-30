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Kütahya merkezli dört ilde suç örgütü operasyonu: 13 zanlı tutuklandı

Kütahya merkezli dört ilde suç örgütü operasyonu: 13 zanlı tutuklandı

22:4830/05/2025, Cuma
AA
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Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda silah, mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi. (Foto: Arşiv)
Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda silah, mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi. (Foto: Arşiv)

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ruhsatsız silah satışı yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 5 ay süren takip sonucunda Kütahya, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu suç örgütü elebaşı ile örgüt üyesi 12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlı tutuklandı.

Kütahya merkezli 4 ilde, ruhsatsız silah satışı yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.T'nin elebaşı olduğu kaçak ruhsatsız silah satışı yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 5 ay süren takip sonucunda Kütahya, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, suç örgütü elebaşı B.T. ile örgüt üyesi olduğu belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 9 tabanca, 40 mermi, 29 bin 407 uyuşturucu hap ve 199 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "silah ticareti ve kaçakçılığı" ve "uyuşturucu ticareti" suçlamalarıyla tutuklandı.



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