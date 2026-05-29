Ortak paydamız Türkiye

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partiler arasında geleneksel bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. Bayramlaşma trafiğinde özellikle AK Parti, MHP ve DEM Parti arasındaki temaslar dikkat çekerken, görüşmelerde siyasetteki diyaloğun sürmesi, Terörsüz Türkiye süreci ana gündemdi.

ÜÇ BAYRAM SONRA İLK

AK Parti Genel Merkezi’nde gün boyunca 16 siyasi partinin heyeti ağırlandı. CHP ile üç bayram aradan sonra yeniden bayramlaşılması da programın dikkat çeken başlıklarından biri oldu. AK Parti heyetleri eş zamanlı olarak çok sayıda partiye ziyaret gerçekleştirdi.

DEM’DEN SÜREÇ MESAJLARI

MHP ile DEM Parti heyetlerinin karşılıklı ziyaretleri ise siyasi kulislerde en çok konuşulan görüşmeler arasında yer aldı. DEM Parti heyetini kabul eden MHP heyeti, bayramın huzur ve birlik getirmesi temennisinde bulunurken, DEM Parti cephesinde ‘halkın beklediği adımların bir an önce atılması’ beklentisi dile getirildi. DEM Parti’ye yönelik ziyaretlerde Gelecek Partisi heyeti de ‘sürecin uzamadan ilerlemesi gerektiğini’ vurguladı.

EKONOMİ DE ANA GÜNDEMDİ

İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, BBP, HÜDA PAR, DSP ve Anahtar Parti de hem genel merkezlerinde heyet kabul etti hem de karşılıklı ziyaretlerde bulundu. Partiler arasındaki görüşmelerde ağırlıklı olarak ekonomik sorunlar, toplumsal kutuplaşmanın azaltılması, siyaset kurumunda diyaloğun sürdürülmesi ve Terörsüz Türkiye mesajları verildi.



