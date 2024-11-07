Osmanlı mirasına bomba

İşgalci İsrail, Lübnan topraklarında terör estirmeye devam ediyor. İsrail'in, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e yönelik düzenlediği saldırılarda Osmanlı döneminden kalma bir yapı yerle bir oldu. Baalbek Valisi Beşir Hıdır, Osmanlı döneminden kalma el-Manşiyye binasının İsrail hava saldırısı sonucunda yıkıldığını söyledi. Hıdır, "Bu bina arkeolojik olarak sınıflandırılmış bir mahallede yer alıyordu ve Osmanlı döneminden kalmaydı" dedi. Baalbek, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.