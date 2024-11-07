Osmanlı mirasına bomba

İşgalciler, Baalbek'te bulunan Osmanlı döneminden kalma el-Manşiyye binasını da yerle bir etti.
İşgalci İsrail, Lübnan topraklarında terör estirmeye devam ediyor. İsrail'in, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e yönelik düzenlediği saldırılarda Osmanlı döneminden kalma bir yapı yerle bir oldu. Baalbek Valisi Beşir Hıdır, Osmanlı döneminden kalma el-Manşiyye binasının İsrail hava saldırısı sonucunda yıkıldığını söyledi. Hıdır, "Bu bina arkeolojik olarak sınıflandırılmış bir mahallede yer alıyordu ve Osmanlı döneminden kalmaydı" dedi. Baalbek, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.
50 KİŞİYİ KATLETTİ
Diğer yandan İsrail'in Baalbek'e saldırıları 7 gündür sürüyor. İsrail ordusunun Baalbek'teki 30'u aşkın saldırısında en az 50 kişi öldü, 63 kişi de yaralandı.