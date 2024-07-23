Ötanazi ifade olarak çıkarıldı

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda başıboş köpeklere ilişkin kanun teklifi görüşüldü. Görüşmeler esnasında AK Parti tarafından sunulan önergeyle yasa teklifinin iki maddesinde değişikliğe gidildi.

Verilen önergeyle teklifin 5. maddesinde yer alan 'ötanazi' ifadesi metinden çıkarıldı. Yerine, 'Veterinerlik Kanunu'nun ilgili hükmüne ve 'Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'ndeki başıboş hayvanlara ilişkin alınacak tedbirler teklife eklendi. Böylece ötanazi kavram olarak teklifte yer almadı, ancak atıfta bulunulan iki düzenlemeyle, hayvanların hangi şartlar altında ötanazi edilebileceği açıklığa kavuşturuldu. Buna göre davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike oluşturan ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, iyileşme durumu bulunmayan ve acı çeken sokak köpekleri, veteriner hekim gözetiminde uyutulacak.

HANGİ KÖPEKLER UYUTULACAK?

Veterinerlik Kanununda, hayvanlara ötanazi etmek yasak. Ancak, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda ötanazi uygulanabiliyor. Yine acı ve ıstırap çeken veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında bu yönteme başvurulması mümkün. Veterinerlik Yasasında, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike oluşturan ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda da hayvanlara veteriner hekim tarafından ötanazi uygulanması hüküm altına alınmış. Yasaya göre, ötanazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılabiliyor.

BELEDİYELER SORUMLU

Önergeyle yerel yönetimler, 'Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi' kapsamında gerekli idari tedbirleri almaya yetkili ve yükümlü olacak. Bu sözleşmeye göre, taraf ülkeler başıboş hayvan miktarının sorun yaratması halinde, uygun yasal, idari tedbirleri alabilecek. Yakalanan hayvanların muhafazası veya öldürme işlemleri de sözleşmedeki hükümler doğrultusunda uygulanacak.

KEDİLER SOKAĞA

Ayrıca, teklifin 4'üncü maddesinde de değişiklik yapıldı. Değişiklikle sokaktaki kediler aşılanıp, kısırlaştırdıktan sonra tekrar sokağa bırakılacak ancak köpekler barınaklarda tutulacak. Köpeklere de aşılama ve kısırlaştırma işlemi uygulanacak. Kanunun diğer maddeleri görüşülmeye devam ediyor.

Muhalefet ikna olmadı

Komisyon toplantısı devam ederken, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve DEM Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, teklife ilişkin kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. 3 grup başkanvekilinin görüşmesinde, teklifteki 'sahipsiz hayvanlara ötanazi' öngören 5'inci maddenin değiştirilmesinin gündeme geldiği belirtildi. Görüşme sonrası AK Parti, verdiği önerge ile teklifin 5'inci maddesindeki 'ötanazi' ifadesini metinden çıkardı. Bunun üzerine CHP, grupta görüşmek üzere komisyonun 30 dakika ara vermesini talep etti. Ara sonrası CHP'yi, tekliften ötanazi ifadesinin çıkarılması da ikna etmedi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise teklif yasalaşsa da CHP'li belediyeler tarafından uygulanmayacağını söyledi.







