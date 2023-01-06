Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Sürücü araçtan sağ salim çıktı

Kaza sonrası itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile bariyerlerden çıkartılan aracın ardından trafik normale döndü.

Kaza, Velimeşe - Çorlu bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi. Velimeşe - Çorlu Yolu üzerinde meydana gelen kazada 59 PP 604 plakalı, G. C. K. idaresindeki araç kontrolden çıkarak bariyerlere ok gibi saplandı.

Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan kadın sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile bariyerlerden çıkartılan aracın ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAF 15 Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKKKCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, sokakları hareketlendirerek eylem yapmak üzere arayış içerisinde oldukları tespit edilen A.G., C.A., H.Ö.; geçmiş yıllarda Suriye’de YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.D.; sosyal medya hesapları üzerinden PKKKCK silahlı terör örgütüne özendirici, sahiplenici paylaşımlar yaparak geniş kitlelere yayan ve terör örgütü sempatizanı kazanmaya çalışan D.E., Y.İ., İ.B., F.U. isimli şüpheli şahıslar tespit edildi. Bunun üzerine Özel Harekat ve dron desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, belirlenen adreslere tek tek girdi. Şahıslardan 3’ünün Fransa’da öldürülen PKK’lı Leyla Şeylemez’in ölüm yıl dönümünde eylem hazırlığında olduğu öğrenildi. Adreslerinde bulunan şahıslar gözaltına alınırken, aramalar devam ediyor. Mersin’de PKK/KCK’ya gece operasyonu: Eylem hazırlığı yapıyorlardı Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Sekiz kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şahıslardan 3'ünün Fransa'da öldürülen PKK'lı Leyla Şeylemez'in ölüm yıl dönümünde eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder