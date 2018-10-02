Otomobil ikiye bölündü: 3 kişi yaralandı

Dünya

ABD 2 F-35'in daha Mart'ta teslim edileceğini açıkladı

ABD'li komutan Winter, Türkiye'ye F-35 Taarruz Uçağı teslimatı ile ilgili olarak "İki uçağın daha Mart 2019'da teslim edilmesini bekliyoruz. 100 uçağın teslimatında bir değişiklik olduğuna dair herhangi bir işaret yok" dedi.