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Otomobil ikiye bölündü: 3 kişi yaralandı - Malatya haberleri

Otomobil ikiye bölündü: 3 kişi yaralandı

Malatya'da aynı istikamette ilerleyen iki otomobilin karıştığı kazada, araçlardan biri ikiye bölündü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi IHA
Kazada araçlardan birisinin ikiye bölündüğü görüldü.
Kazada araçlardan birisinin ikiye bölündüğü görüldü.

İnönü Caddesi Öğretmenevi önünde meydana gelen kazada, M.A.K. idaresindeki 44 KA 823 plakalı otomobil ile aynı istikamete ilerleyen N.A. yönetimindeki 44 BN 689 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile iki araçta yol kenarındaki ağaca vurarak durabildi. M.A.K.’nın kullandığı otomobilin ikiye bölündüğü kazada M.A.K., N.A., H.Ç. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgi inceleme başlatıldı.

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