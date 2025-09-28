Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Otomobil sulama kanalına devrildi: Ölü ve yaralılar var

Otomobil sulama kanalına devrildi: Ölü ve yaralılar var

22:4128/09/2025, الأحد
DHA
Sonraki haber
Adana'da meydana gelen kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Adana'da meydana gelen kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Adana'da kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına devrildiği kazada Hasan Bayram (54) öldü, iki kişi de yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Kayarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan Hasan Bayram'ın cansız bedenini çıkardı. Otomobilde yaralanan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılan Bayram'ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.




#Adana
#Sulama kanalı
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI 2025: 18 bin kadro için tarih belli oldu mu? Bakan Memişoğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım