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Otoyolda önce refüje sonra bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Otoyolda önce refüje sonra bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

07:3512/05/2025, Pazartesi
IHA
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Yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüje sonra bariyerlere çarparak hurdaya döndü. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan T.S.'nin kullandığı 35 KB 6282 plakalı Volkswagen marka otomobil, Üçköprü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje sonra da yol kenarındaki bariyerlere çarparak savruldu. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.


Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri, daha sonra yaralıları ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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