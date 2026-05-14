Otoyolda ters yönde ilerleyen sürücüye 90 bin TL ceza

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ekipleri, Gaziantep-Nurdağı otoyolunda denetim yaptı. Ekiplerin, denetim çerçevesindeki seyir devriyesi sırasında 1 aracın ters istikamette seyir ettiği tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlal nedeniyle araç sürücüsüne 90 bin TL cezai işlem uygulandı. Aracın ters yönde ilerlediği anlar ise jandarma otoyol devriye aracı kamerasına yansıdı.